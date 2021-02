Clarence Seedorf verwacht geen belletje: ‘Donkere trainers krijgen geen kans’

Clarence Seedorf rekent niet op een belletje van een voetbalclub die hem een baan als trainer wil aanbieden. Volgens hem hebben gekleurde trainers minder kans op een baan.

Clarence Seedorf krijgt vanwege zijn donkere huidskleur geen aanbiedingen om trainer te worden bij een club. Dat zegt de oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. „Er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich, nergens zie je donkergekleurde mensen in de hoogste posities in het voetbal.”

Thierry Henry

Naast zichzelf, noemt de oud-speler van onder andere Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan de voormalige topvoetballers Patrick Vieira en Thierry Henry die volgens hem evenmin de kans krijgen bij een Europese topclub om zich te manifesteren en hun carrière daarom buiten Europa hebben voortgezet.

Seedorf in Italië

Seedorf zegt dat hij tevergeefs op aanbiedingen heeft gewacht vanuit Italië, waar hij grote successen vierde als voetballer en in 2014 ongeveer vijf maanden trainer was van AC Milan. Diezelfde krant Gazetto dello Sport gaf hem in dat jaar maar weinig kans (vijf procent) op verlenging van de baan.



Gazzetta dello Sport have done the science and give Seedorf a 5% chance of still being Milan coach next season. Ouch. pic.twitter.com/wwf7J2COO3 — Nik Postinger (@nikpostinger) May 9, 2014

Mij wel bellen

Ook vanuit Nederland kreeg hij geen telefoontjes. „Iedereen, vooral degenen die dingen kunnen veranderen, moet de verantwoordelijkheid nemen alle mogelijkheden open te houden als er naar topprestaties wordt gestreefd. De beste resultaten komen voort uit diversiteit,” zegt Seedorf.

De 44-jarige geboren Surinamer trainde na AC Milan zonder veel succes ook het Chinese Shenzhen Xiangxue en het Spaanse Deportivo La Coruña. Hij was tussen 2018 en 2019 bondscoach van Kameroen. Steeds moest hij voortijdig het voetbalveld ruimen. „Ik accepteerde die aanbiedingen om zo mijn waarde te kunnen bewijzen. Ik moest wel risico’s nemen, omdat er niet veel kansen waren. We weten nu ook waarom.”

Topprestaties



En dat moet hoognodig veranderen, vindt hij. En hij weet ook hoe dat zou kunnen. „Iedereen, met name degenen die in die positie zijn, moet de verantwoordelijkheid voelen om een prestatiegerichte wereld te creëren. De deuren zouden daarbij voor iedereen open moeten staan, tenminste, als men streeft naar topprestaties. Omdat uit diversiteit de beste resultaten kunnen komen.”