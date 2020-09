Pogacar wint negende etappe Tour, Roglic nieuwe leider

De negende etappe in de Tour de France is op Sloveens succes uitgelopen. Tadej Pogacar van UAE Team Emirates won de Pyreneeënrit net voor zijn landgenoot Primoz Roglic, die de gele leiderstrui veroverde.

De Brit Adam Yates was als klassementsleider aan de rit begonnen maar kwam op achterstand binnen. Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, leidt het klassement met 21 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal.



What a finish and a double for 🇸🇮 Slovenia!

What a finish and a double for 🇸🇮 Slovenia!

Relive the final kilometre and @Tamaupogi's sprint win! Quel final avec un doublé slovène !

Revivez le dernier kilomètre et le sprint victorieux de 🇸🇮 @TamauPogi à Laruns !#TDF2020 pic.twitter.com/ZNjxOsrbtL — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

Marc Hirschi was de opvallendste man in de zware etappe. Het Zwitserse talent van Team Sunweb reed 90 kilometer alleen aan de leiding maar werd 2 kilometer voor de streep bijgehaald. Hirschi sprintte nog naar de derde plek. Bernal en de Spanjaard Mikel Landa finishten ook in de eerste groep. Bauke Mollema was de snelste van een groep kort achter dat vijftal. Tom Dumoulin finishte in een groep op een kleine minuut van de ritwinnaar. Maandag is de eerste rustdag in deze Tour.

Hectisch

De aanloop naar de Col de la Hourcère, de eerste van twee bergen van de eerste categorie, verliep hectisch. Na tal van pogingen door groepjes en eenlingen slaagde Hirschi er halverwege de zware beklimming in alleen voorop te komen. Jumbo-Visma bepaalde het tempo, anderhalve minuut achter de eenzame Hirschi, het talent dat vorige week net naast ritwinst greep en nu als eerste boven kwam op de eerste zware col van de dag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎙🇨🇭 @MarcHirschi So close today, but what an effort 👏 "Dans la dernière ascension, je pensais que je pouvais gagner. C'est juste triste. Je suis content de ma performance mais je veux gagner, donc je suis déçu."#TDF2020 pic.twitter.com/pjhYh0cp7u — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

Hirschi bereikte ook de top van de Col de Soudet (3e categorie) als eerste en liep in de afdaling, gevaarlijk door de mist, alleen maar verder weg. Enkele achtervolgers werden kort voor de vierde klim van de dag ingerekend door het peloton. Dat gebeurde op liefst viereneenhalve minuut achter Hirschi. De mannen van Jumbo-Visma voerden echter het tempo op.

Geel voor het grijpen

Na de Col d’Ichère kwam de groep snel dichterbij en begon voor Hirschi de klim van de Col de Marie Blanque met een marge van ruim 3 minuten. De Zwitser kwam onder druk door het tempo dat achtereenvolgens door Robert Gesink, Wout van Aert, Sepp Kuss, George Bennett en heel even Dumoulin was bepaald. Geletruidrager Adam Yates moest eraan geloven, waarmee Roglic het geel voor het grijpen kreeg.

Hirschi daalde richting Laruns, maar het beste was eraf bij de 22-jarige die een viertal zag aansluiten. In de sprint bleek Pogacar de beste. De 21-jarige Sloveen werd de jongste etappewinnaar in de Tour sinds Lance Armstrong in 1993 een rit won.



2⃣1⃣ 🇸🇮 @TamauPogi is the youngest stage winner of the 21st century! 🇸🇮 @TamauPogi entre dans l'histoire du Tour de France. #TDF2020 pic.twitter.com/4c0R3mNBCN — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

2⃣1⃣ 🇸🇮 @TamauPogi is the youngest stage winner of the 21st century! 🇸🇮 @TamauPogi entre dans l'histoire du Tour de France. #TDF2020 pic.twitter.com/4c0R3mNBCN — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

