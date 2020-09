Pathé zendt voetbal Eredivisie in de bioscoop uit

De voetbalstadions zijn bij de start van de Eredivisie meer dan half leeg, maar het Nederlandse voetbal is nu ook in de bioscoop te zien.

Voor voetbalfans die door de coronamaatregelen nu niet meer hun favoriete club in het stadion of thuis op Fox Sports kunnen zien, biedt Pathé namelijk een oplossing. In de tien bioscopen van Pathé die gevestigd zijn in steden met Eredivisieclubs, worden vanaf zaterdag wekelijks de wedstrijden van de clubs uit die stad vertoond. Zo kunnen voetballiefhebbers toch samen met andere fans hun favoriete club live zien.

Geen voetbal van AZ

Dat betekent meteen ook dat acht Eredivisieclubs niet te zien zijn. „We hadden dat graag wel gewild, maar in acht steden is geen Pathé, dus helaas”, zegt Imke van Schaaijk van de bioscoopketen. Zo heeft Alkmaar een Vue en Heerenveen een ‘De Bios’, waardoor de fans van relatief grote clubs als AZ en sc Heerenveen het live-voetbal moeten missen. De andere zes clubs die niet te zien zijn, zijn Heracles Almelo, Emmen, FC Twente, Fortuna Sittard, VVV-Venlo en RKC Waalwijk.

Eerste keer Eredivisie in de bios

Pathé vertoonde in de voorgaande jaren vaker populaire voetbalwedstrijden, zoals de finales van de Johan Cruijff-schaal, Champions League, EK’s en WK’s. Deze voorstellingen werden gewaardeerd, zo werd gemerkt. De Eredivisiewedstrijden zijn nog nooit eerder op deze grote schaal vertoond. Doron Kurz, commercieel directeur Pathé: „In deze bijzondere tijd waarin veel grote evenementen niet doorgaan of door minder mensen mogen worden bezocht, kunnen wij film-, muziek- en sportliefhebbers toch een ervaring in een veilige 1,5 meter-setting bieden. Zo streamden wij deze zomer al concerten en dj sets. Nu komen daar met dank aan FOX Sports ook de live Eredivisiewedstrijden bij. Voetballiefhebbers kunnen op deze manier toch samen met andere fans hun favoriete club steunen. Op het grote witte doek zal de kijkervaring mogelijk nog beter zijn dan in het stadion en zullen de wedstrijden nog beter te volgen zijn. Alleen de geur van het gras zal ontbreken.”

Overzicht clubs Eredivisie en bioscopen

De wedstrijden van de volgende clubs worden vertoond in de volgende bioscopen:

Ajax – Pathé Arena, Amsterdam

Feyenoord – Pathé De Kuip, Rotterdam

PSV – Pathé Eindhoven

FC Utrecht – Pathé Utrecht Leidsche Rijn

Vitesse – Pathé Arnhem

PEC Zwolle – Pathé Zwolle

ADO Den Haag – Pathé Spuimarkt, Den Haag

FC Groningen – Pathé Groningen

Willem II – Pathé Tilburg

Sparta – Pathé Schouwburgplein, Rotterdam

Een voetbalpotje in de bioscoop bekijken, kost 8,50 euro per wedstrijd.

Lees ook: Dit viel er op bij AZ: megatalenten blijven (nog) binnenboord

Lees ook: Dit viel er op bij Ajax: razendsnelle goals en veel speculatie