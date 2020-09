Spanning voor Koeman, maar het lijkt erop dat Messi bij Barcelona blijft

De geruchten dat sterspeler Lionel Messi komend seizoen toch nog voor FC Barcelona voetbalt, worden in Spanje steeds sterker. Dat lijkt goed nieuws voor de nieuwe trainer Ronald Koeman.

Volgens diverse bronnen zou de 33-jarige Argentijn al een videofilmpje hebben opgenomen waarin hij duidelijk maakt dat hij blijft in Camp Nou. Oud-bondscoach Koeman liet vorige maand kort na zijn aanstelling duidelijk weten dat hij heel graag met Messi wil doorgaan.

Barcelona zonder Messi ondenkbaar

Koeman werd op 19 augustus gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barça. Nog geen week later liet Messi aan de clubleiding weten dat hij wenste te vertrekken. Dat nieuws leidde tot een schokgolf in de voetbalwereld. Messi zonder Barcelona, en Barça zonder Messi, dat leek tot voor kort ondenkbaar.



BREAKING: Lionel Messi's father and agent Jorge has released an official statement claiming that his son shall be able to leave Barcelona for free as the club's 700m Euros release clause is "not applicable at all" — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 4, 2020

2-8 verlies kwam hard aan

Het was al enige tijd bekend dat de Argentijnse balgoochelaar ontevreden was over de gang van zaken bij de club waar hij al in 2003 in de hoofdmacht debuteerde in een oefenwedstrijd. De afgang tegen Bayern München half augustus in de kwartfinales van de Champions League (2-8) kwam keihard bij hem aan. Daarnaast kon hij het steeds minder goed vinden met voorzitter Josep Maria Bartomeu. Nadat zijn buurman en goede vriend Luis Suárez van Koeman te horen had gekregen dat hij kon vertrekken uit Camp Nou, was voor Messi kennelijk de maat vol: hij vroeg om ontbinding van zijn contract, dat nog tot medio 2021 doorliep.

De wereldster dacht op basis van een clausule in zijn contract transfervrij te kunnen vertrekken naar een andere club. Manchester City, Paris Saint-Germain en Internazionale werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers. Barcelona bestreed echter de rechtsgeldigheid van de clausule, die in juni al verlopen zou zijn. De club kreeg in de juridische strijd met het kamp-Messi steun van La Liga, de organisator van Spaanse competitie. Dat betekent dat Barcelona de vastgelegde transfersom van 700 miljoen euro in principe mag opeisen. Maar liever, veel liever, willen Koeman en Bartomeu dat de zesvoudige wereldvoetballer van het jaar blijft in Camp Nou.



🗣️ "There is one public enemy and that is Bartomeu, Lionel Messi will always be a hero here!" 🔥 pic.twitter.com/tbyMdAn91b — mx (new acc) (@MessiMX10i) September 4, 2020

Het wordt Messi iets te gortig

De vader en zaakwaarnemer van Messi, Jorge Messi, deed deze week nog wel een dappere poging op zijn zoon los te weken bij Barcelona. Hij kwam echter al snel tot de conclusie dat een deal niet mogelijk zou zijn zonder een grote en tijdrovende juridische interventie. En dat lijkt Messi nu toch iets te gortig, procederen bij de FIFA of zelfs bij het internationaal sporttribunaal CAS tegen de club waarmee je al voetbaldromen hebt waargemaakt. En daarom wacht heel de voetbalwereld, met Koeman voorop, op het verlossende woord van Messi zelf: „Ik blijf”.

