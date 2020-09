Formule 1-kwalificatie GP van Toscane: Hamilton eerste, Verstappen derde

Na de sensationele race in Monza vorig weekend, komt de Formule 1 ook dit weekend weer in actie in Italië. Dit maal zal er geracet worden op het Autodromo Internazionale del Mugello, een baan waar de coureurs nog weinig ervaring mee hebben. Zojuist werd de kwalificatie verreden. Aan het einde van de spannende kwalificatie was het Lewis Hamilton die de poleposition pakte. Valtteri Bottas en Max Verstappen pakten de tweede en derde plek.

Voor de Nederlander Max Verstappen was het een goede kwalificatie. De Red Bull-coureur zat in Q2 enorm dicht op de Mercedessen en zette in Q3 een tijd neer die slechts drie tiende langzamer was dan die van de Mercedessen. Bottas kon in Q3 geen laatste snelle run neerzetten doordat er een code geel was ontstaan vanwege de crash van Renault-coureur

Teleurstelling voor Bottas

„We hadden nooit verwacht om met de Mercedessen te kunnen vechten tijdens de kwalificatie”, vertelde Verstappen na afloop voor de camera bij Formula 1. „Het weekend is tot nu toe veelbelovend en we mogen blij zijn met deze derde startplek. Deze baan is geweldig om op te rijden.”

Mercedes-coureur Lewis Hamilton pakte zijn 95e pole, ook hij sprak na afloop met oud-coureur Jenson Button. „De baan is heel uitdagend”, begint de Brit. „Valtteri (Bottas red.) is het hele weekend al heel goed. Ik heb hard gewerkt om de set-up van de auto te verbeteren.” Ook Hamilton merkte net als Verstappen op dat er aan het einde van Q3 meer wind stond, waar de coureurs wat last van hadden.

De Fin Valtteri Bottas was een stuk minder tevreden met zijn tweede startplek. Hij begon net aan zijn laatste snelle run toen Ocon crashte, waardoor hij vaart moest minderen. „Die gele vlag zat me enorm dwars”, vertelde Bottas. „Ik had nog veel meer over en ik kreeg niet de kans om dat te laten zien, het was teleurstellend.”

Goede start

Alexander Albon, de teamgenoot van Max Verstappen, beleefde een goede kwalificatie. De Red Bull-coureur wist een vierde tijd neer te zetten op slechts een aantal tienden achter de Nederlander. Dat betekent dat Red Bull de gehele tweede startrij in handen heeft. „Het gaat steeds beter. We hebben wat dingen aangepast voor de kwalificatie en dat ging goed”, vertelde Albon voor de camera bij Ziggo Sport. „Het was een sterke kwalificatie, maar het is een lange run tot de eerste bocht. We moeten kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we een goede start hebben.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Bulls will lock out the second row for the #TuscanGP! 🤜🤛 #ChargeOn pic.twitter.com/mWHNTtmyDX — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) September 12, 2020

Tegenover Ziggo Sport gaf Verstappen uitleg over het verloop van zijn kwalificatie. „Tijdens mijn eerste run in Q3 zat ik te ver van degene voor me waardoor ik geen tow had. Tijdens de tweede run ging het beter en was ik sneller, maar de baan was minder goed en er stond meer wind”, vertelde de Nederlander. „Uiteindelijk heb ik mijn tijd iets kunnen verbeteren, maar het had me sowieso geen positie opgeleverd. Over het algemeen is dit weekend best wel positief. Als we een goede start hebben morgen, zien we wel wat er verder gebeurt.”

De Grand Prix van Toscane zal morgenmiddag verreden worden op het Autodromo Internazionale del Mugello. De race gaat om 15.10 uur van start en is live te volgen via Ziggo Sport.

Lees ook: Veel arrestaties bij demonstraties gele hesjes in Parijs