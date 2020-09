Dit valt op in de Eredivisie: het seizoen van de terugkeer

De Eredivisie gaat morgen weer (officieel) van start. Hoe staan de clubs ervoor? Metro zet de hele week de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Met vandaag: de clubs in de Eredivisie ‘buiten de top 4’.

Het moet het jaar van de terugkeer worden. En dan gaat het er nog niet eens over dat de Eredivisie terugkeert na zijn langste break (iets meer dan een half jaar na de laatste wedstrijd van het seizoen 2019/20) ooit. Maar in dit geval gaat het vooral om de terugkeer van Arjen Robben. De vleugelaanvaller maakt zijn rentree bij FC Groningen. De club die hij achttien jaar eerder inruilde voor PSV. Er zijn de nodige sceptici over zijn terugkeer, terwijl hij zelf de verwachtingen tempert door te zeggen dat het nog wel even duurt aleer hij fit is. Feit is dat hij er werk van maakt. Tegen Arminia Bielefeld maakte hij zijn eerste goal sinds zijn rentree.



En match amical contre Bielefeld, Arjen Robben a ouvert le score pour Groningen ! pic.twitter.com/VwAT8o8cAY — Bundesliga France 🇫🇷 (@bundesligaenfr) September 6, 2020

Meer oudgedienden in de Eredivisie

Robben is bovendien niet de enige oudgediende die terugkeert in de Eredivisie. Eljero Elia (FC Utrecht), Vurnon Anita (RKC Waalwijk) en Maarten Stekelenburg (Ajax) zijn allemaal weer op de Nederlandse velden te bewonderen na buitenlandse avonturen. Verder is het nog altijd afwachten wat Urby Emanuelson (FC Utrecht) en Gregory van der Wiel (mogelijk RKC Waalwijk) gaan doen. Zodoende wordt de Eredivisie een behoorlijk oude competitie in plaats van de talentenfabriek van Europa.

Dat wil niet zeggen dat er geen nieuw talent om van te genieten rond zal lopen op de velden. Zo hoopt men bij FC Utrecht op voetbalwonderen van Daniel Arzani. De Australische-Iraniër wordt gehuurd van Manchester City. PEC Zwolle leent bij diezelfde club de 20-jarige Slobodan Tedic. RSC Anderlecht doet hetzelfde als de Engelse grootmacht en stalt Sieben Dewaele (sc Heerenveen) en Thierry Lutonda (RKC Waalwijk) een jaar in Nederland. Huren van grote clubs is sowieso een trend die zich door lijkt te zetten in Nederland. Vooral FC Twente huurt wat los en vastzit. Van de negen versterkingen komen er liefst zeven op uitleenbasis naar de Grolsch Veste.

Wie volgt AZ?

Het is AZ als subtopper gelukt om zich tussen de traditionele top drie te nestelen. Dat willen natuurlijk meer clubs proberen met FC Utrecht en Vitesse voorop. Vooral in de Domstad is men getergd, nadat afgelopen jaar de bekerfinale tegen Feyenoord werd gecanceld. De club benadrukte dat nog eens tijdens de viering van de vijftigste verjaardag op 1 juli. „We zijn in een andere categorie gaan scouten en hebben nu jongens die geloven in dit plan”, zo sprak de immer ambitieuze clubeigenaar Frans van Seumeren. „Men gelooft het misschien niet, maar wij willen de top 3 aanvallen.”

Ook Mahi terug in de Eredivisie

De woorden zijn – wat het scouten betreft – inmiddels omgezet tot daden. Elia en Arzani zijn namelijk niet de enige aanvallende versterkingen. Zo keert Mimoun Mahi na een jaar Zwitserland terug in de Eredivisie. De grootste salarisinvestering liggen in de voorste linie, maar ondertussen lukte het de club ook om verdediger Justin Hoogma nog een keer te huren van TSG Hoffenheim en Django Warmerdam over te nemen van FC Groningen. De selectie lijkt daarmee op peil voor een aanval op de top 3. Maar zal de aanval slagen? Dat is een moeilijker te beantwoorden vraag.



Eljero Elia en Mimoun Mahi maakten gisteren hun officieuze debuut voor FC Utrecht! Bekijk hier de highlights van PEC Zwolle – FC Utrecht 👇https://t.co/7osYh0DnUN@EljeroElia#fcutrecht #zwoutr pic.twitter.com/PKpA8HLOpq — FCUFAN (@FCU_FAN) August 30, 2020

Bij Vitesse staat de belangrijkste vernieuwing niet op het veld, maar deze bezet de bank. Thomas Letsch moet de club in ieder geval Europees voetbal bezorgen. Letsch was vroeger de assistent van de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt bij RedBull Salzburg en wil die speelstijl ook graag in Arnhem hanteren. Dat betekent aanvallend voetbal met veel pressie. Daarbij moet de snelheid van Loïs Openda en Oussama Darfalou belangrijk wapen worden. Het voorlopige gevolg is vooral veel spectaculaire wedstrijden. De laatste drie oefenduels eindigden allemaal in 2-2 en daarvoor stond er ook al eens 4-2 overwinning op het scorebord. Kortom, entertainment mag je zeker verwachten komend seizoen in de GelreDome.

Haagsche schoffies verdwijnen

Lex Immers (34) en Tom Beugelsdijk (30). Veel Haagscher worden de voetballer hedendaags niet meer gemaakt. Beiden trokken de deur bij hun ADO Den Haag deze zomer achter zich dicht. En niet vanwege een buitenlands avontuur of een stap hogerop. Beugelsdijk verhuist slechts een kilometer of 20 naar Rotterdam-West, waar Sparta op hem wacht. Immers doet ondertussen een stap terug naar de Keuken Kampioen Divisie en NAC Breda.



Daarvoor in de plaats zijn er exotische talenten aangetrokken, zoals Emilio Estevez (niet de acteur) en Andrei Florin Ratiu. Die verjonging was aan de ene kant nodig, maar het is de vraag of de club niet stilaan verder vervreemd van zijn supporters op deze manier. De voorbije jaren met de Chinese overname zijn zelfs voor Haagsche begrippen ongelooflijk onrustig geweest. Met Aaron Meijers, Robert Zwinkels en Danny Bakker houdt ADO voorlopig nog een paar echte clubspelers in de gelederen. Maar het echte Den Haag, dat is er nu uit.

Onrust in Friesland

SC Cambuur promoveerde tot woede van velen niet naar de Eredivisie. Ondanks dat ruime voorsprong van de club en de grote achterstand van RKC Waalwijk was het doorvoeren van promotie en degradatie iets dat de KNVB niet wenste doen. Terwijl men zich in Leeuwarden opmaakt voor een nieuwe aanval op de Eredivisie zijn er veel twijfels bij die andere Friese club. sc Heerenveen draaide een op zijn zachtst gezegd dramatische voorbereiding met zes keer verlies in evenveel duels. Het grote dieptepunt was de 5-1 afstraffing tegen De Graafschap.

Trainer Johnny Jansen luidde na de laatste wedstrijd (1-0 tegen PEC Zwolle – uiteraard een verliespartij) de noodklok. „Kwalitatief moet er gewoon wat bij.” Het is ook niet gek, dat er wat moet gebeuren. Want de club heeft deze zomer weliswaar Henk Veerman en Erwin Mulder teruggehaald, maar er zijn veel meer belangrijke spelers vertrokken. Onder andere sterspeler Christian Ejuke (CSKA Moskou), Sven Botman (was gehuurd) en Jens Odgaard (was gehuurd) zijn niet langer in het Abe Lenstra Stadion te bewonderen. Dus gaan er heel veel verschillende namen rond in een rotvaart die we eigenlijk alleen bij de top drie gewend zijn. Donderdag waren er dan eindelijk de lang beloofde resultaten. De groeibriljant Batista Meier wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München. Verder is er een Poolse aanwinst met Pawel Bochniewicz. Hij is een broodnodige versterking voor de achterhoede. Het geeft Jansen in ieder geval weer de keuzemogelijkheden.

Zaterdag (Feyenoord) en zondag (PSV) lees je deel 4 en 5 uit de ‘op weg naar de Eredivisie-serie’.

