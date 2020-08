Fransman Julian Alaphilippe wint rit en pakt leiderstrui in Tour

Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen, een bergrit met start en finish in Nice. Hoewel er onderweg twee cols van de eerste categorie lagen, hielden de klassementsrenners zich rustig.

Pas op tijdens de laatste klim volgde de verwachte aanval van Alaphilippe, de renner van Deceuninck – Quick-Step die vorig jaar twee weken in het geel reed. Maandag mag hij opnieuw in dat tricot van start. De Noor Alexander Kristoff, winnaar van de eerste rit, verloor veel tijd.

Alaphilippe versloeg in de sprint zijn twee medevluchters: de jonge Zwitser Marc Hirschi van Sunweb en de Brit Adam Yates van Mitchelton-Scott. Een grote groep, met vrijwel alle Tourfavorieten, passeerde kort na het drietal de streep. Daarbij was ook Tom Dumoulin, die op de laatste helling was gevallen.

Vanuit de start kozen acht renners de aanval. De aanwezigheid van Peter Sagan was te verwachten met een tussensprint al na 16 kilometer. De Slowaak moest de winst echter laten aan de Italiaan Matteo Trentin, die niet veel later na een lekke band zijn medevluchters moest laten gaan. De Fransman Benoît Cosnefroy bereikte als eerste de top van de Col de la Colmiane, de eerste berg van de eerste categorie in deze Tour. In de afdaling achter de overgebleven vluchters bepaalden de renners van Jumbo-Visma het tempo.

De beklimming van de Col de Turini betekende het einde voorin van Sagan. In het peloton moest Kristoff al lossen. De Fransman Anthony Perez kwam als eerste boven, gevolgd door Cosnefroy.

Aan de voet va de Col d’Èze, zo’n 40 kilometer voor de finish, kwam een einde aan de vlucht en begon een eerste grote groep aan de klim. Sunweb-renner Nicolas Roche kwam als eerste boven, gevolgd door Robert Gesink. Op de laatste helling, waar de streep was getrokken voor een bonificatiesprint, volgde de verwachte aanval van Alaphilippe. Hij kreeg Hirschi, het talent van Sunweb, mee. Dumoulin ging onderuit, maar was snel weer terug in de groep waaruit ook Yates was ontsnapt. Die pakte op de top de acht bonificatieseconden voor Alaphilippe (vijf) waarna het drietal richting de kust van Nice dook.

Hirschi maakte het Alaphilippe nog lastig maar de Fransman bleef hem net voor en verdiende nog eens tien bonificatieseconden met zijn ritwinst.

