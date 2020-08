Dag van de waarheid voor AZ in de Champions League

AZ beleeft vandaag al een mega-belangrijke dag als het om de Champions League gaat. Verlies tegen het Tsjechische Viktoria Plzen betekent direct einde verhaal.

Eindelijk, dacht trainer trainer Arne Slot toen hij gisteren naar het stadion van AZ voor de laatste training in de aanloop naar de ontmoeting met Viktoria Plzen wandelde. „Na ruim vijf maanden mogen we weer een officiële wedstrijd voetballen”, vertelde hij even later. „We hebben er ongelooflijk veel zin in. Ons hoef je niet te motiveren.”

AZ heeft twee hordes te gaan

Bij AZ kijken ze uit naar de eerste hindernis op weg naar een lange weg richting de groepsfase van de Champions League. Bij een goede afloop van het duel met de nummer 2 van het afgelopen seizoen in Tsjechië volgt een confrontatie in de derde voorronde en mogelijk daarna nog een allesbeslissende wedstrijd in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi. Als AZ verliest van Viktoria Plzen dan strijdt het verder in de derde voorronde van de minder prestigieuze Europa League.



Geen fans, het nieuwe normaal

Alle wedstrijden in de voorronden van de Europese toernooien worden in één ontmoeting beslist. Toeschouwers zijn niet welkom, om thuisduels enigszins te voorkomen. Een beperkt aantal vertegenwoordigers van de media is wel welkom, met mondkapje en nadat ze hun temperatuur hebben laten meten. „Natuurlijk is het jammer dat onze supporters er niet zijn”, zei Slot. „Maar dat is het nieuwe normaal. Daar zijn we inmiddels een beetje aan gewend. We zijn al blij dat we weer mogen voetballen.”

Als je naar de uitslagen van AZ in de voorbereiding kijkt, dan zou je het gevoel kunnen krijgen dat de tweevoudig landskampioen niet klaar is voor het duel met Viktoria Plzen. AZ won in de voorbereiding alleen van Lille OSC (2-1). Telstar hield de nummer 2 van het afgebroken seizoen in de eredivisie op 1-1. AZ verloor de oefenduels met Racing Genk (0-1), FC Utrecht (0-1), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2).

Toch vertrouwen bij AZ

„Maar we hebben voldoende zelfvertrouwen”, zei Slot. „We hebben een fantastisch seizoen achter de rug en ik heb in die oefenwedstrijden zeker veel goede dingen gezien. Wel zie ik dingen die beter moeten. We moeten meer kansen creëren en het is ook niet goed dat 8 van de laatste 20 tegentreffers na een hoekschop zijn gemaakt.”



Stengs is terug

Toptalent – als je nog van een talent mag spreken – Calvin Stengs maakt deel uit van de selectie voor het duel met Viktoria Plzen. De behendige aanvaller miste alle duels in de voorbereiding vanwege een spierblessure. Toch wilde coach Slot niet helemaal uitsluiten dat hij na ruim vijf maanden zonder een wedstrijd te hebben gespeeld aan de aftrap verschijnt. Ook Ron Vlaar is weer fit maar start waarschijnlijk op de bank.

AZ – Viktoria Plzen begint om 16.30 uur en is te zien op Fox Sports.

