Bizarre ontsnapping AZ, door in de Champions League

Met heel veel moeite heeft AZ de eerste hindernis op een lange weg naar de groepsfase van de Champions League genomen. Maar dat zal de Alkmaarders nu even niet deren.

De formatie van trainer Arne Slot vocht zich in de laatste seconde van de blessuretijd tegen Viktoria Plzen naar een verlenging en stelde vervolgens een plek in de derde voorronde veilig (3-1). De wedstrijd kreeg 4 extra minuten en toen Teun Koopmeiners zijn penalty feilloos benutte, stond de ’94’ al even op het scorebord.

Enerverende slotfase AZ

David Limbersky knalde de nummer twee van het vorige seizoen in Tsjechië in de 78e minuut op voorsprong. AZ leek geslagen, zeker toen Albert Gudmundsson in de slotminuut de paal raakte. Maar invaller Ferdy Druijf verdiende in de laatste seconde van de blessuretijd een strafschop, die genoemde Teun Koopmeiners dus koelbloedig benutte. In de verlenging tekende de eveneens ingevallen Gudmundsson met twee treffers voor de zege.



🎰 Draw 🇪🇺 UEFA Champions League | 3rd Qualifying Round 🇧🇪 KAA Gent

🇺🇦 FC Dynamo Kiev

🇵🇹 SL Benfica#AZ #azvik #UCL pic.twitter.com/vxw4fbI6MO — AZ (@AZAlkmaar) August 26, 2020

AZ stuit op 15 of 16 september op AA Gent, Dinamo Kiev of Benfica in de derde en beslissende voorronde. Dan wordt duidelijk of de Alkmaarders net als Ajax meedoen in de groepsfase van het miljoenenbal. Viktoria Plzen strijdt verder in de derde voorronde van de veel minder prestigieuze Europa League. Voor de Tsjechen duurde de reguliere speeltijd welgeteld een luttele seconde te lang.

Geen toeschouwers, geen thuisvoordeel

AZ en Viktoria Pilzen voetbalden in een sfeer die aan niets deed denken aan de glitter en glamour waarmee de Champions League al snel wordt geassocieerd. Toeschouwers waren niet welkom, om thuisvoordeel zoveel als mogelijk te voorkomen nu de voorronden slechts over één duel gaan. De helft van het stadion in Alkmaar staat in de steigers voor het plaatsen van een nieuw dak.

Zonder overkapping had de storm helemaal vrij spel. Het was lastig voetballen in de naweeën van storm Francis. Zelfs voor de spelers van AZ, die niet beter weten dan dat het in het eigen stadion waait. Ogenschijnlijk simpele balletjes kwamen geregeld niet aan, vaak vanwege een enorme windvlaag. Beide ploegen misten ook nog ritme, na een lange coronapauze en voornamelijk oefenwedstrijden.



Stengs en Vlaar in basis AZ

Trainer Slot van AZ verraste enigszins met zijn opstelling. Zowel Calvin Stengs als Ron Vlaar verscheen aan de aftrap. Stengs miste alle zes de oefenduels in de voorbereiding vanwege een spierblessure. Zonder hem won AZ in de voorbereiding alleen van Lille OSC (2-1). Vlaar kwam in al die duels niet verder dan 25 minuten.

Coach Slot dacht Stengs nodig te hebben om kansen te creëren. Maar de buitenspeler kon niet camoufleren dat hij al ruim vijf maanden geen wedstrijd had gevoetbald. Ook met hem werd AZ voor rust geen enkele keer gevaarlijk. Na een een uur maakte hij plaats voor Gudmundsson, die voor meer gevaar zorgde en in de verlenging met twee treffers het verschil maakte.



Albert Gudmundsson doet oorbellen in tijdens een interview, dus hij heeft geen mentaliteit volgens Ronald de Boer.. Wanneer stoppen analisten eens met deze onzin? #AzVik #AzPlz — Lars (@VitesseChels) August 26, 2020

Druijf: ‘Uiteraard ging ik liggen

Invaller Ferdy Druijf van AZ hoefde niet lang na te denken of hij in de laatste seconde van de reguliere speeltijd ook recht had op de strafschop die hij met een fraaie duik verdiende. „Natuurlijk, die doelman raakt mij toch. Uiteraard ga ik dan liggen.”

Het was niet de eerste keer dat Druijff zijn ploeg in de slotfase van een Europees duel hielp. Vorig jaar hielp hij AZ met twee doelpunten in de slotfase aan een gelijkspel tegen Partizan Belgrado in de Europa League (2-2). „Ik doe mijn best als ik een kans krijg” , reageerde de spits. „Gelukkig was ik van waarde. De trainer liet me in de verlenging als aanvallende middenvelder spelen. Dat ging ook best lekker.”

