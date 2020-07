Verstappen: ‘Mercedes is op elk circuit snel’

Max Verstappen wil het in aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije niet mooier of spannender maken dan het is. Mercedes is de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen ongenaakbaar in de Formule 1.

Het zal volgens de Nederlandse coureur lastig worden daar op korte termijn verandering in aan te brengen. „Ze staan duidelijk voor ons. Ik had dichterbij willen zitten en iedereen werkt er hard voor. Er is altijd wel ruimte voor verbeteringen, maar we moeten realistisch blijven. Als je zo dominant bent als Mercedes, dan ben je op elk circuit snel”, aldus Verstappen donderdag vanuit Boedapest.

Voorlopige zesde plaats

De Fin Valtteri Bottas won begin juli de openingsrace van het seizoen en afgelopen weekeinde was zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton de beste. In het klassement leidt Bottas met zes punten voorsprong op Hamilton. Verstappen, die de eerste race uitviel en vorige week als derde finishte, is voorlopig zesde.

De Limburger heeft goede herinneringen aan de Hungaroring, waar zondag de derde race is. Vorig jaar startte Verstappen vanaf poleposition en eindigde hij achter Hamilton als tweede.

‘Mercedes verslaan op snelheid wordt lastig’

„Het zal lastig worden om ze hier te verslaan, maar ik ga mijn best doen”, zei Verstappen donderdag. „Wie weet gaat het weer nog parten spelen en voor chaos zorgen. Op pure snelheid wordt het tegen dit Mercedes lastig. Ik hoop dat we er dichtbij zitten. Ik ga niet een paar tienden per ronde langzamer rijden als ik weet dat er niet meer in zit en dat genoeg is voor de derde plaats. Zo ben ik niet.”

Als Red Bull in de WK-stand nog iets wil betekenen, moeten de prestaties snel komen, beseft Verstappen. „We hebben het onszelf natuurlijk al moeilijker gemaakt met die uitvalbeurt in het eerste weekend. Er worden nu wel wat meer wedstrijden bevestigd en op de kalender gezet, maar het zal geen hele volle kalender worden. Als we echt mee willen doen voor het kampioenschap, zullen we nu wel overwinningen moeten gaan behalen.”

