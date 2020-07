Pech voor Rinus ‘Veekay’: slechte pitstop verpest tweede IndyCar-race

De Nederlandse autocoureur Rinus van Kalmthout had ook tijdens de tweede IndyCar-race weinig geluk. Op de Iowa Speedway kostte een slechte pitstop de Nederlander zoveel tijd dat in de top 10 finishen niet meer mogelijk was.

De 19-jarige, die in de IndyCar rijdt onder de naam Rinus Veekay, eindigde op twee rondes achterstand als zeventiende.

Een dag eerder was Veekay nog met de schrik vrijgekomen na een crash in de eerste race. De coureur uit het team van Ed Carpenter lag op koers voor een plek op het podium toen de Amerikaan Colton Herta hem van achteren aanreed. De bolide van Herta vloog over die van Van Kalmthout heen, zoals in de onderstaande video te zien is.

Highlights & high flights. Had a good night sleep, yet the feeling of those overtakes, a possible win in sight and be taken out like that is frustrating for sure, but yesterday is behind us: Race 2 I’m ready. pic.twitter.com/mWjQzuPWh5 — Rinus VeeKay (@rinusveekay) July 18, 2020

Mislukte pitstop

De winst in IndyCar-race twee op de oval van Iowa ging naar regerend IndyCar-kampioen Josef Newgarden. De Amerikaan won vanaf poleposition. Niet eerder wist een coureur een race op de Iowa Speedway vanaf de eerste startpositie ook te winnen.

Van Kalmthout baalde stevig van de mislukte pitstop. „Ook al voelde mijn auto beduidend minder goed dan in race één, een plek in de top 10 was zeker mogelijk. Maar het ging mis bij de bandenwissel. Een van de wielen zat niet vast en bovendien hadden we problemen de motor weer te starten. Het kostte me ongeveer drie rondjes”, zei hij na afloop op de website van zijn team.

Lees ook: Macron en Merkel ‘kribbig’ weggelopen uit overleg met Rutte

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.