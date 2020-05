Weer klaar voor fitness, #1junisportscholenopen

Grote verbazing én teleurstelling. Dat was de reactie van sportscholen toen zij tijdens de laatste persconferentie van het kabinet te horen kregen dat de sportscholen pas weer op 1 september hun deuren mogen openen. Sportschoolhouders denken hier anders over. Omdat de sportscholen in Nederland het hier niet zomaar bij willen laten zitten, luiden zij de noodkreet: open de sportscholen per 1 juni.

De sportschoolhouders hebben de campagne #1junisportscholenopen gelanceerd en zijn in gesprek met minister Van Rijn. Het doel is om het onderwerp sportscholen op de agenda van de aankomende persconferentie van dinsdagavond te krijgen. NL Actief, brancheorganisatie van sportscholen in Nederland, is ervan overtuigd dat de sportscholen veel eerder open kunnen en maakt zich hier hard voor. „Nederland heeft sportscholen echt nodig om gezond en fit te blijven”, zegt NL Actief.

Bijzonder is dat de sportschoolhouders nu schouder-aan-schouder optrekken in hun ambitie om zo snel als mogelijk open te gaan. Dat kan veilig én verantwoord volgens de RIVM-richtlijnen, daar zijn zij van overtuigd. Metro sprak vier professionals uit de fitnessbranche.

Fitness-sector is er klaar voor

Henri Beunk is businessmanager van fitnessketen Basic-Fit. „Ik heb de afgelopen jaren onze branche zien groeien én professionaliseren. Daar ben ik oprecht trots op. Ik denk dat we alle reden hebben om optimistisch te zijn. Minister van Rijn uit in zijn argumenten waarom hij de sportscholen nog even niet op 1 juni opent, onder meer zijn zorgen over het controlesysteem vooraf. Nou, in onze professionele branche is dat al opgelost. Iedereen heeft toegangspoortjes en werkt met moderne, digitale reserveringssystemen voor het boeken van groepslessen of gebruikt een app. We kunnen dus heel goed managen wie er binnen is op welk moment. Daarnaast beschikt het merendeel van de clubs over geavanceerde systemen voor klimaatbeheersing en de aanvoer van frisse lucht. In Nederland bezoeken ruim 3,2 miljoen mensen regelmatig de sportschool. We willen echt niets liever dan als fitnessbranche weer onze verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en fitheid van deze mensen.”

„Zeker weten hoor, dat we er klaar voor zijn om open te gaan”, beaamt Markus Torenstra, eigenaar van Fresh Fitness in Amsterdam. „Nederlanders snakken naar beweging, minder kilo’s, meer weerstand en een betere gezondheid. Er ligt al weken een protocol waarmee men veiliger kan sporten, denk aan het werken met reserveringen, minder personen in een groepsles en grote afstand tussen de fitnessapparaten. Een bepaald aantal type trainingen zal wellicht de komende tijd niet mogelijk zijn in een fitnessclub, maar individuele krachttraining, cardio en (kleine) groepslessen zullen geen probleem te zijn.”

Waarom de sportscholen op 1 juni open moeten

„We zijn er gewoon klaar voor”, zegt Moh Massaal. Hij is eigenaar van Healthclub NU in Heemstede en Abcoude. „En we kunnen niet wachten om in de komende weken onze deuren te (her)openen. Onze medewerkers zijn getraind om hygiëne te waarborgen en de RIVM regels te handhaven. Veiligheid en gezondheid staan bij ons op de eerste plek. Dat is niet ineens nu, dat vonden wij altijd al. Maar die regel geldt bij ons nu nog meer dan ooit. Pas open op 1 september? Nee! Dat is echt te laat. Dat wordt voor heel veel sportschoolhouders de nekslag.”

„Mensen fit maken, dat is letterlijk wat wij als fitness sector doen. Niet alleen voor een sterk lijf maar ook voor de mentale weerbaarheid van mensen. En dat laatste is juist nu zo belangrijk”, zegt clubmanager Jet van Houdt van Fit for Free. Haar hypermoderne gym aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam was nog geen 3,5 maand open toen Corona zich verspreidde. „We draaiden supergoed vanaf start maar dat komt hopelijk wel weer. Ik mis mijn leden enorm. Omdat ik in de buurt van de sportschool woon, kom ik ze vaak tegen als ik boodschappen doe. Ze vertellen mij dan dat ze staan te popelen om weer aan de slag te gaan. We moeten realistisch blijven: niet alles zal gelijk mogen en dat hoeft ook niet. Onze gym is groot en ingedeeld in zones. Er is dus veel mogelijk. Mensen zullen straks niet kriskras door de zaal (mogen) lopen. Ik neem het virus heel serieus en zie dat ook bij de mensen om mij heen. Ik heb echt vertrouwen in de discipline van mensen.”

Mis je jouw gym? Kom in actie!

Ben jij het er ook niet mee eens dat de sportscholen nog tot 1 september dicht moeten blijven? Kom in actie en deel #1junisportscholenopen en #wijzijnerklaarvoor op social media. Zo kan jij zorgen dat het onderwerp sportscholen op de agenda van de aankomende persconferentie komt te staan.