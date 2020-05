Formule E-coureur gediskwalificeerd vanwege valsspelen

Een coureur uit de Formule E is gediskwalificeerd, omdat hij vals heeft gespeeld in een virtuele racecompetitie. De Duitser Daniel Abt eindigde zaterdag als derde in de vijfde wedstrijd uit de Race at Home Challenge. Abt bleek echter niet zelf achter het stuur van de simulator te hebben gezeten, maar hij liet zich vertegenwoordigen door een professionele simracer.

De organisatie van de Formule E, die ook de online-competitie tussen de coureurs uit de elektrische raceklasse organiseert, besloot de Duitser te diskwalificeren vanwege valsspelen. Abt raakt daarnaast ook alle punten kwijt die hij in de voorgaande vier races had verzameld.

De coureur beloofde 10.000 euro over te maken naar een goed doel. „Het spijt me dat ik hulp van buitenaf heb ingeroepen, ik nam het niet zo serieus”, zei de 27-jarige Duitser.

Zwart videoscherm

De virtuele race op het stratencircuit van Berlijn werd gewonnen door de Brit Oliver Rowland. Op de tweede plek eindigde de Belg Stoffel Vandoorne. De voormalig Formule 1-coureur, vroeg zich gedurende de livestream al openlijk af of Formule E-coureur Abt wel zelf achter het stuur zat.

Bij de interviews na afloop bleef het videoscherm van de Duitser op zwart staan. Het valsspelen kwam echter al snel uit en een dag later werd de uitslag aangepast.

