Ferrari-coureur Charles Leclerc racet door Monaco voor filmopname

Dit weekend stond de Formule 1-Grand Prix van Monaco op het programma. Door de gevolgen van het coronavirus is het raceseizoen echter nog niet begonnen. Ondanks dat is het dit weekend niet stil in de straten van Monaco. Ferrari-coureur Charles Leclerc scheurt namelijk door de straten in een Ferrari voor opnames van de film Le Grand Rendez-vous.

Als echte racefan baal je er natuurlijk van dat er nu, op de virtuele races na, zo weinig geracet wordt. Het zien van de beelden van Leclerc die door de straten van Monaco sjeest in een Ferrari, is dan ook een welkome afleiding.

240 kilometer per uur

De Monegask reed in een Ferrari SF90 Stradale rond voor een film van de regisseur Claude Lelouch. De korte film die 13 juni uitkomt, zal Leclerc laten zien die op de dag waarop de stad eigenlijk gevuld moest zijn met racefans voor de Grand Prix, door de lege straten racet met tot wel 240 kilometer per uur.

Het verkeer in de straten werd tijdelijk stilgelegd vanwege de veiligheid. De Ferrari bereikt namelijk in slechts 2,5 seconden een snelheid van 0 tot 100 kilometer per uur. Geluk hebbende omstanders keken toe vanaf hun balkonnetjes hoe de Monegask voorbijkwam.

