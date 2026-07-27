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Van enge internetmythe naar digitale trekpleister: miljoenen mensen verdwalen vrijwillig in de Backrooms

Een eindeloos doolhof van lege gele kamers, zoemende tl-verlichting en geen uitgang te bekennen. De Backrooms bestaan alleen op internet, maar trekken inmiddels miljoenen nieuwsgierige mensen. Volgens onderzoekers is het fenomeen uitgegroeid tot een nieuwe vorm van digitaal toerisme.

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De Backrooms ontstonden in 2019 nadat op internetforum 4chan een mysterieuze foto verscheen van een lege, kantoorachtige ruimte met vergeeld behang en versleten vloerbedekking. Al snel verzonnen internetgebruikers er een verhaal bij: wie per ongeluk uit de werkelijkheid ‘glitcht’, belandt in deze eindeloze, verlaten wereld zonder ontsnappingsmogelijkheid.

Backrooms: van foto naar compleet universum

Wat begon als één griezelige afbeelding, groeide uit tot een van de bekendste horrorverhalen op internet. Op Reddit, TikTok, YouTube en in videogames bouwen fans samen verder aan de wereld. Ze maken plattegronden, schrijven dagboeken, bedenken overlevingsgidsen en delen video’s alsof de Backrooms echt bestaan.

Vooral filmmaker Kane Parsons gaf het fenomeen een enorme boost met zijn realistische ‘found footage’-video’s op YouTube. Zijn succesvolle reeks wordt zelfs verfilmd als bioscoopfilm.

Waarom fascineert het zoveel mensen?

Volgens onderzoekers zit de aantrekkingskracht juist in het onbekende. Waar vrijwel elke vakantiebestemming tegenwoordig uitgebreid is gefotografeerd en beoordeeld, blijven de Backrooms één groot mysterie. Iedereen kan zijn eigen verhaal toevoegen en de wereld verder uitbreiden. Daardoor beleven mensen de Backrooms anders dan een traditionele horrorfilm. Ze kijken niet alleen toe, maar worden onderdeel van het verhaal.

Nieuwe vorm van toerisme

Wetenschappers spreken zelfs van een nieuwe vorm van digitaal toerisme. Normaal bezoeken mensen bijzondere of mysterieuze plekken, zoals verlaten gebouwen of historische locaties. Bij de Backrooms bestaat zo’n fysieke plek helemaal niet.

Toch voelen de ruimtes opvallend herkenbaar. De kale gangen, systeemplafonds en oude kantoorinrichting doen denken aan plekken waar bijna iedereen weleens is geweest. Juist die combinatie van herkenning en vervreemding maakt de ervaring zo ongemakkelijk.

Alleen online, maar toch echt

Volgens de onderzoekers laat het succes van de Backrooms zien dat het internet verandert. Online werelden zijn niet langer alleen bedoeld om video’s te bekijken of berichten te lezen, maar worden steeds vaker plekken waar mensen zich emotioneel in onderdompelen en steeds opnieuw naar terugkeren.

De Backrooms bestaan misschien niet op de kaart, maar voor miljoenen internetgebruikers voelen ze inmiddels als een bestemming die absoluut een bezoek waard is.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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