Dít zijn de vieste plekken in taxi’s

Taxi’s zijn voor veel mensen een handige manier om snel van A naar B te komen. Maar wie instapt, raakt onbewust tal van plekken aan waar bacteriën en virussen zich makkelijk ophopen.

Uit verschillende onderzoeken naar hygiëne in vervoersmiddelen blijkt dat bepaalde onderdelen in taxi’s structureel vies blijken te zijn.

De meest vervuilde plekken in taxi’s

Vooral deurhendels, gordelclips en knoppen voor de ramen scoren consequent hoog in onderzoeken naar veelgebruikte oppervlakken. Het zijn plekken die vrijwel elke passagier aanraakt. Omdat taxi’s gedurende de dag doorlopend nieuwe ritten aannemen, worden deze onderdelen soms tientallen keren per dag gebruikt. Dat maakt ze gevoelig voor het doorgeven van ziekteverwekkers.

Onderzoekers van diverse universiteiten wijzen erop dat vooral harde, niet-poreuze materialen bacteriën lang kunnen vasthouden. Denk aan ziekteverwekkers die maag- en darmklachten veroorzaken, zoals norovirus of E. coli. Die kunnen onder bepaalde omstandigheden dagen tot weken blijven overleven.

Zo groot is het risico op ziek worden

Het risico op ziek worden door aanraking is kleiner dan via de lucht, maar niet verwaarloosbaar. Zeker tijdens griep- of coronagolven neemt de kans op besmetting toe, simpelweg omdat meer mensen met een virus opstappen. Als iemand hoest, niest of met besmette handen een oppervlak aanraakt, blijft dat achter voor de volgende reiziger.

Ook het feit dat taxi’s compacte ruimtes zijn, speelt mee. De lucht wordt snel gedeeld, en oppervlakken worden vaak kort na elkaar aangeraakt.

Dit kun je zelf doen om het risico te beperken

Was je handen na de rit, liefst met water en zeep.

Raak je gezicht zo min mogelijk aan tijdens en vlak na de rit.

Laat een raampje open voor extra ventilatie als dat mogelijk is.

Voel je je ziek? Probeer dan thuis te blijven of draag een mondkapje om anderen te beschermen.

