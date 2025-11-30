Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vergeet bungeejumpen: het grootste risico in je leven is je werk

Wat voelt voor jou écht als een risico? Niet skydiven, gokken of een wilde nacht uit. Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Zürich draait modern risico vooral om werk. Een nieuwe studie laat zien dat mensen hun baan verreweg als het grootste risicogebied in hun leven zien.

Gedragswetenschappers richten zich al jarenlang op opvallende risico’s: extreme sporten, gokgedrag, alcoholmisbruik, onveilige seks. Maar niemand vroeg tot nu toe wat mensen in het dagelijks leven zelf als risicovol ervaren.

Het antwoord verraste de onderzoekers. Niet avontuur, maar werk.

Werk is risico nummer één

Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van alle genoemde risicovolle keuzes over werk gaat. Daarmee steekt werk duidelijk boven andere categorieën uit.

De meest genoemde twijfels waren:

Moet ik een nieuwe baan aannemen?

Moet ik ontslag nemen?

Moet ik investeren?

Moet ik voor mezelf beginnen?

Drie van de vijf meest risicovolle keuzes hebben direct met carrière te maken. Daarna volgen gezondheid (18 procent), financiën (17 procent), sociale relaties (13 procent), verkeer (12 procent) en vrije tijd (9 procent).

Van 15 tot 60 jaar overheerst werk

Die dominantie van werk blijft vrijwel je hele leven bestaan.

15-29 jaar: opleiding en carrièrekeuzes staan bovenaan

30-44 jaar: carrière blijft leidend

45-59 jaar: werk is nog steeds het grootste risico

60+: pas richting pensioen komt gezondheid op gelijke hoogte

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat vanaf het moment dat je studeert tot je bijna met pensioen gaat, werk de hoofdrol speelt in wat je spannend vindt.

Zelfs corona veranderde dat niet

De onderzoekers vergeleken data van 2019, 2020 en 2023. Ook midden in de pandemie bleven werkkeuzes bovenaan staan. Terwijl de wereld draaide om gezondheid, worstelden mensen vooral met vragen als:

Moet ik blijven of vertrekken?

Kan ik nu voor mezelf beginnen?

Corona veranderde het risico-gevoel nauwelijks. Het bevestigde juist hoe groot de rol van werk is.

Onderzoek focust op de verkeerde risico’s

De studie laat zien dat wetenschappelijk onderzoek vaak vragen stelt over gedrag dat minder vaak voorkomt: gokken, dronken rijden of extreme sporten. Maar mensen maakten in het echt veel vaker sociale en werkgerelateerde keuzes.

Top 25 keuzes in het echte leven: 168 keer per jaar

Top 25 keuzes uit traditioneel onderzoek: 60 keer per jaar

Werk telt zwaar in veilige landen

Onderzoek kijkt dus vaak naar de verkeerde risico’s. Zwitserland is veilig en juist daarom telt werk zwaarder. Mensen zijn minder bezig met fysieke risico’s zoals geweld of armoede. Werk blijft dan over als het belangrijkste gebied waar veel op het spel staat.

Voelt jouw baan soms als een gok? Dat is niet raar De onderzoekers benadrukken dat dit gevoel normaal is. Werk bepaalt niet alleen je inkomen, maar ook je identiteit, sociale omgeving en gevoel van zekerheid. Het gaat dus om veel meer dan een contract of salarisstrook.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties