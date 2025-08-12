Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo houd je wespen weg deze zomer (zonder te slaan)

Zomer, zon, warmte en… wespen. Voor de natuur zijn ze nuttige jagers en bestuivers, maar voor de mens zijn ze vooral vervelend.

Gelukkig kun je ze met één simpele truc uit de buurt houden.

Rustig blijven bij wespen

De wespen die rond je bord zoemen in de zomer, zijn meestal de gewone wesp of Duitse wesp. Ze ruiken eten van ver en gebruiken herkenningspunten, zoals jouw tafel, om het te vinden. Blijf rustig als er eentje op je afkomt. Slaan, zwaaien of roepen maakt je voor een wesp juist verdacht, omdat het lijkt op het gedrag van een vijand.

Vijand of niet, de harkwesp was in april toch maar mooi even de ‘insect van het jaar‘.

🐝 Geen wespen doodslaan in Duitsland Wist je dat als je een wesp in Duitsland doodslaat je een boete riskeert van minimaal 5000 euro? Sommige wespen in Duitsland, waar ongeveer 10.000 verschillende soorten leven, worden namelijk met uitsterven bedreigd. De insecten vallen daarom onder de wettelijke soortenbescherming. Wist je trouwens waarom je een wesp niet zomaar dood moet slaan?

Kijk wat een wesp van je bord haalt, zo raadt onderzoekers in The Conversation aan. In de vroege zomer zijn dat vaak een stukje vlees, later juist zoet. Dan weet je ook waarmee je ze kunt weg lokken. Leg een klein deel van dat eten een paar meter van je tafel. De wesp neemt het mee en komt terug, maar vliegt dan direct naar jouw afleidingsplek in plaats van je bord.

Zwerm

Je hoeft niet bang te zijn voor een hele zwerm. Wespen werken niet zoals honingbijen en roepen geen grote groep op als ze eten vinden. Wel kunnen er toevallig een paar extra komen opdagen als ze elkaar zien zoeken naar voedsel.

Van ham naar jam

In het begin van de zomer zoeken ze vooral eiwitten om de larven in het nest te voeden. Tegen het einde van het seizoen zijn die larven volwassen en hebben de werksters zelf energie nodig. Dan is je limonade of taart ineens een stuk interessanter.

Door een wesp een klein beetje te gunnen, help je indirect mee aan het bestrijden van plagen zoals vliegen, rupsen en bladluizen. Misschien is het dus tijd om ze niet meer alleen als lastpak te zien, maar ook als nuttige zomergast.

