Wagenziek? Met deze telefoonhack heb je er minder last van

Je kent het vast wel: je zit in de auto, de weg slingert van links naar rechts en je voelt langzaam de misselijkheid opkomen. Voor sommige mensen gebeurt dit zelfs zonder al te veel bochten, gewoon omdat ze daar gevoelig voor zijn. Als je ondertussen ook nog op je telefoon kijkt of een boek leest, wordt het vaak alleen nog maar erger.

Niet bepaald fijn. Zeker niet als je midden in een rit zit en niet zomaar even kunt uitstappen. Toch heeft de iPhone een handige, maar vrij onbekende instelling die dit probleem kan helpen verminderen, zodat je weer ontspannen op je scherm kunt kijken.

Instelling op je iPhone

Sommige mensen worden snel misselijk als ze in de auto op hun telefoon kijken. Dat komt doordat je ogen iets anders zien dan wat je lichaam voelt. Er bestaat echter een handige iPhone-instelling die dit kan verminderen door een ‘subtiele visuele beweging’ toe te voegen die meebeweegt met de auto.

De functie heet ‘Toon beweging aanwijzing voertuig’. Je vindt deze door naar Instellingen te gaan, in de zoekbalk ‘beweging’ te typen en vervolgens deze optie te selecteren. Zet de functie aan en je ziet voortaan kleine stipjes op je scherm verschijnen. Deze stipjes bewegen mee met de bochten, versnellingen en vertragingen van de auto. Hierdoor krijgen je ogen extra visuele signalen die beter overeenkomen met wat je evenwichtsorgaan voelt, waardoor de kans op wagenziekte kleiner wordt. Als je op ‘automatisch’ klikt in plaats van ‘aan’, gaan de stipjes weg als de beweging stopt.

Om het nog handiger te maken, kun je de functie toevoegen aan het bedieningspaneel (swipe naar onder op je telefoon als je ‘m wilt zien). Zo kun je hem met één tik aan- of uitzetten, afhankelijk van of je in de auto zit: een snelle, handige oplossing voor iedereen die graag zijn telefoon wil gebruiken tijdens een autorit, maar gevoelig is voor wagenziekte.

Hoe werkt wagenziekte?

Door de stipjes die je op je telefoon ziet, wordt het verschil tussen wat je ogen zien en wat je evenwichtsorgaan voelt kleiner, waardoor de kans op wagenziekte afneemt. Maar hoe word je eigenlijk precies wagenziek? Wagenziekte ontstaat door een conflict tussen de zintuigen die beweging registreren, vooral je ogen, je evenwichtsorgaan in het binnenoor en je lichaam.

Bijvoorbeeld: als je in een auto zit en naar je telefoon kijkt, zie je een stilstaand scherm, terwijl je lichaam en evenwichtsorgaan de beweging van de auto voelen. Ze krijgen allebei verschillende signalen. Deze tegenstrijdige informatie zorgt voor verwarring in je hersenen, wat kan leiden tot symptomen zoals misselijkheid, duizeligheid, zweten en hoofdpijn.

Meer tips tegen wagenziekte

Wat je verder kunt doen tegen wagenziekte is volgens Thuisarts niet te veel in één keer eten tijdens een reis. Eet liever meerdere kleine porties verspreid over de dag en neem tussendoor fruit of een cracker, maar vermijd vette snacks, snoep, koffie en alcohol. Beweeg je hoofd zo min mogelijk, doe eventueel je ogen dicht en probeer te slapen. Ook kunnen rustgevende activiteiten zoals muziek luisteren of kauwen op kauwgom helpen. Vermijd ook lezen, schrijven en gamen.

Andere tips die Thuisarts geeft: rij zelf, want dat vermindert vaak reisziekte. Kies routes met lange, rechte wegen en neem elke 1 à 2 uur een pauze. Zorg voor frisse lucht door een raampje open te zetten en de verwarming laag of airco aan. Zit je achterin? Vraag dan of je voorin mag zitten en of de bestuurder rustig kan rijden. Kijk altijd vooruit en focus op een vast punt in de verte.

