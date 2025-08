Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aha! Hierom voelt kou soms zo lekker

Waarom voelt een frisse bries op een warme dag zo prettig aan? Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben daar nu een verrassend wetenschappelijk antwoord op.

Ze ontdekten een apart zenuwpad in ons lichaam dat speciaal bedoeld is voor het waarnemen van koelte. Een soort interne snelweg van de huid naar het brein, met een onverwachte versterker in het ruggenmerg.

Onderzoek naar kou

De studie, gepubliceerd in het vakblad Nature Communications, toont voor het eerst het volledige traject van kou-signalen in kaart. Het begint bij de huid, waar speciale temperatuursensoren kleine schommelingen tussen de 15 en 25 graden Celsius kunnen detecteren. Vervolgens sturen die sensoren signalen via zenuwen naar het ruggenmerg. Daar wordt het koele signaal versterkt door een groepje zenuwcellen, zodat het krachtig genoeg is om de hersenen te bereiken.

„Tot nu toe wisten we wel van het bestaan van deze thermometers in de huid, maar die versterking in het ruggenmerg was nieuw voor ons”, zegt hoofdonderzoeker Bo Duan. ,„Zonder die versterking komt het kou-signaal niet goed door.”

Niet alleen interessant, ook nuttig

Het onderzoek biedt niet alleen inzicht in hoe ons lichaam temperatuur registreert, maar heeft ook medische relevantie. Zo krijgt een groot deel van de mensen die chemotherapie ondergaan te maken met pijn door kou. Hoewel deze pijn ontstaat via een andere route dan de normale waarneming van kou, hopen de wetenschappers via dit soort fundamenteel onderzoek beter te begrijpen waar het precies misgaat.

Dat kan uiteindelijk leiden tot gerichtere behandelingen, die pijn verlichten zonder dat normale temperatuurwaarneming verstoord raakt.

Kou-kou en zomerse kou

Volgens Duan blijft het wel fascinerend hoe het lichaam ons niet alleen beschermt tegen extreme omstandigheden, maar ook positieve gevoelens kan koppelen aan milde kou. Zoals het frisse briesje op je huid tijdens een zomerse wandeling. „Als ik in de zomer langs Lake Michigan loop en de wind raakt mijn gezicht, voelt dat heerlijk koel”, zegt Duan. „Maar de winter… die sla ik liever over.”

