Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ontevreden over je lengte? Dan ben je mogelijk jaloerser en competitiever

Voel je je klein in gezelschap? Dat kan meer invloed hebben dan je denkt. Nieuw psychologisch onderzoek toont aan dat niet alleen je lengte, maar vooral hoe je daarover denkt, bepaalt hoe jaloers of competitief je bent tegenover mensen van hetzelfde geslacht.

Het onderzoek, gepubliceerd in Evolutionary Behavioral Sciences, laat zien dat vooral mannen die ontevreden zijn over hun lengte zich vaker jaloers, afgunstig of competitief opstellen ten opzichte van andere mannen. Voor vrouwen speelde de daadwerkelijke lengte minder een rol, het ging vooral om het gevoel langer te willen zijn.

Onderzoekers ontdekten dat mensen die zichzelf als te klein beschouwen, sneller de neiging hebben om anderen te benijden of zichzelf te meten met mensen van hetzelfde geslacht. Denk aan knappe collega’s, ambitieuze studiegenoten of dominante vrienden.

Grootschalig onderzoek naar tevredenheid over lengte

Voor het onderzoek vulden deelnemers vragenlijsten in over hun lengte, ideale lengte en hoe tevreden ze daarover waren. Ook werd hun neiging tot afgunst, jaloezie en competitie gemeten.

Opvallend: mannen waren gemiddeld langer dan vrouwen, maar wilden ook nog vaker langer zijn. Zij scoorden bovendien hoger op competitie, terwijl vrouwen gemiddeld juist meer afgunst ervaarden.

Lichaam of gevoel?

De onderzoekers ontdekten dat het niet alleen draait om je daadwerkelijke lengte. Sterker nog: het verlangen om langer te zijn bleek een sterkere voorspeller van jaloerse of competitieve gevoelens dan de feitelijke centimeters. Vooral mannen die én kort waren én ontevreden over hun lengte, scoorden hoog op alle drie de onderdelen.

Een interessante bevinding: mensen die aangaven tevreden te zijn met hun lengte, bleken niet per se minder competitief. De wens om langer te zijn was daarentegen wel duidelijk gekoppeld aan gevoelens van competitie.

Maatschappelijk effect

Lengte wordt vaak gezien als een voordeel. Langer zijn wordt geassocieerd met dominantie, aantrekkelijkheid en succes. Die voordelen gelden vooral voor mannen, wat de sociale druk kan vergroten.

Toch benadrukken de onderzoekers dat het om perceptie gaat. Je hóeft niet kort te zijn om jezelf als ‘te kort’ te ervaren. En dat gevoel kan dus behoorlijk veel invloed hebben op hoe je jezelf vergelijkt met anderen.

Reacties