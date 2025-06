Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jitskes kledingontwerp werd gestolen door Shein: ‘Echt enorm oneerlijk’

Je bent een jonge onderneemster en maakt een populair ontwerp – en dan staat het ineens, voor een fractie van de prijs, op koopjessite Shein. Het overkwam Jitske. Terwijl zij inzet op eerlijke, duurzame kleding, wordt haar ontwerp nu wereldwijd online verkocht zonder toestemming, zonder vermelding. En vooral ook zonder enige vorm van compensatie.

Metro belt met ontwerpster Jitske van der Zee, die vertelt hoe zij ontdekte dat haar ontwerp zonder toestemming was overgenomen door de Chinese fastfashiongigant Shein. Jitske is in 2022 begonnen met het drukken van truien onder de naam Zeevanverf. Ze besloot haar eigen tekeningen op de truien te zetten en sindsdien loopt het erg goed.

Klacht Shein

Shein staat al langere tijd onder druk na een gezamenlijke klacht van 25 Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond. Ze beschuldigen de webshop uit China van het gebruik van manipulatieve technieken, zoals nepkortingen, valse aftelklokken en misleidende voorraadclaims. De Europese Commissie is bezig met een onderzoek naar Shein, wat tot boetes kan leiden. De website stelde vorige maand al, zo schreef Metro, ‘maatregelen te treffen‘.

Ontwerp gestolen

Hoe Jitske van der Zee er precies achterkwam dat haar ontwerp op Shein stond, ging in ‘etappes’: „Ik zat te googelen en typte de naam van mijn shirt in, om te kijken hoe snel het bovenaan zou komen in de zoekresultaten. In het begin ging het goed – mijn eigen website kwam bovenaan.”

„Maar toen klikte ik op de tweede afbeelding en zag ik ineens iemand anders het shirt verkopen. Het stond op een Belgische webshop voor 30 euro. Ik dacht echt: ‘huh, hoe kan dit?’ Ik scrolde verder en vond het nóg een keer, nu op een Franse site. Hetzelfde ontwerp, alleen stond de print nu op de achterkant. Ik begon me af te vragen: hebben ze het allebei nagemaakt? Ik vond het heel vreemd. Dus ik stuurde een brief naar die webshops dat dit niet de bedoeling is”, vertelt Jitske.

Dezelfde shirts op Shein te vinden

De dag erna kwam de klap: „Een vriendin van mij ging verder zoeken. Ze ontdekte dat mijn ontwerp ook op Shein stond. In een iets andere vorm, met een goedkope uitstraling en nu met de print aan de voorkant. Maar het was overduidelijk mijn werk. En het stond daar gewoon te koop voor 9 euro. Echt spotgoedkoop.”

„Ik kreeg er direct stress van. Niet eens omdat ik er geld mee zou verliezen, maar meer om de mensen die mij volgen. Dat zij dit shirt opeens daar zouden bestellen, of het op straat zouden zien en denken dat ik zulke slechte kwaliteit verkoop”, zegt Jitske

Een-op-een gekopieerd

„Mijn eerste gedachte? Gewoon heel erg stom om te zien”, zegt Jitske: „Ik weet dat inspiratie opdoen bij anderen gebeurt, maar dit was gewoon een-op-een gekopieerd. Precies mijn ontwerp en met mijn foto’s. Het wordt ook nog eens gemaakt door mensen die onder werkomstandigheden lijden. Terwijl ik er zó veel tijd en aandacht in heb gestoken.”

Omdat het in China gebeurt, is het juridisch eigenlijk niet te doen.

„Ik wist ergens wel dat dit soort dingen gebeurden”, zegt Jitske. „Vooral in China, je hoort weleens dat ze daar ontwerpen kopiëren. Maar het voelde altijd als iets dat ver van m’n bed stond. Helemaal aan de andere kant van de wereld.”

‘Niets aan te doen’

De kleding staat nog steeds op het internet: „Wat ik inmiddels heb ontdekt, is dat het allemaal via een groothandel loopt. Nadat ik via social media liet weten dat mijn ontwerpen gestolen waren, kreeg ik een bericht van een winkel die net zo’n shirt had ingekocht. Bleek dat zij het van een groothandel in Parijs hadden – die op zijn beurt ook gewoon alles uit China haalt. En waarschijnlijk levert aan meerdere websites, waaronder Shein.”

Toch is Jitske nog niet klaar: „Ik ga die groothandel in Parijs nog een brief en een mail sturen – dat ligt al klaar. Ik had gehoopt dat een organisatie mij kon helpen, maar helaas: omdat het in China gebeurt, is het juridisch eigenlijk niet te doen. Je kunt geen rechtszaak beginnen tegen zo’n gigantisch bedrijf. Daar kan ik gewoon niet tegenop. Het wordt me zelfs afgeraden door de overheid.”

„Voor nu denk ik dus niet dat ik er iets aan ga doen. Er zit gelukkig wel een groot verschil in kwaliteit en ik kan ook nieuwe ontwerpen maken. Op die manier ben ik altijd een stap voor. Maar ik hoop wel dat het hierbij blijft. Als dit vaker gebeurt, heb ik echt een serieus probleem.”

👚 Reacties van klanten Jitske krijgt zowel negatieve als positieve reacties: „Ik heb enorm veel steun gekregen. De reacties waren vooral heel positief, al krijg je daarna van alles naar je hoofd. Zo waren er ook wat negatieve reacties van mensen die het op Shein wilden bestellen, maar ja; of ze dat dan echt doen? Het viel gelukkig mee. Er kwamen superveel lieve berichtjes binnen en dat zorgde ook voor veel bestellingen en reacties van volgers. Dat geeft me moed.”

Jitske vindt het enorm oneerlijk. „Ik besef ook dat die grote bedrijven alleen maar gericht zijn op winst maken. Zolang er maar geld verdiend wordt, ben ik niet de enige die daar slachtoffer van is. Er zijn er heel veel meer. Het blijft nu wel spannend. Ik maak ook kunst en tekeningen en wil die op deze manier blijven laten zien. Ik ga sowieso door met wat ik doe.”

‘Ieder item met zorg gemaakt’

Jitske laat haar kleding pas maken nadat het besteld wordt, zodat er geen kleding overblijft. „Ik wil het liefst niet dat mijn ontwerpen via een groothandel lopen, ik vind het mooier als elk item met zorg wordt gemaakt. Zeker een duurzamere optie dan bij een Shein of Zara.”

Ze vervolgt: „Blijkbaar zijn mijn ontwerpen populair. Toch probeer ik om geen trends te gebruiken in dat wat ik ontwerp, zodat de items elke winter en zomer leuk zijn om te dragen. Zo wil ik geen ontwerpen maken die inspelen op populaire patronen zoals ‘polka dots’ op dit moment, want dan raak ik juist mijn eigen stijl kwijt. Dat wil ik niet.”

