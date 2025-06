Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bang voor de lift? Zó groot is de kans dat je vast komt te zitten

De lift is ontzettend handig, maar er bestaat altijd een risico dat hij ermee ophoudt. Voor sommige mensen is dat een grote angst, terwijl anderen het geen probleem vinden. Maar is die angst eigenlijk wel terecht? En wat kun je doen om ermee om te gaan?

Het risico dat een lift vastloopt is klein, maar niet nihil. Doordat gebouwen steeds moderner worden en liften meer worden gebruikt, neemt ook het aantal mensen toe dat weleens vast komt te zitten. Als je bang bent voor de lift, ben je zeker niet de enige; er is zelfs een speciale website van het Liftinstituut over deze ‘mogelijke gebeurtenis’, genaamd Vast in de lift.

Hoevaak zitten mensen vast in de lift?

Uit onderzoek in opdracht van het Liftinstituut blijkt dat het percentage Nederlanders dat ooit in een lift heeft vastgezeten, in vergelijking met acht jaar geleden met 4 procent is gestegen. Jaarlijks raken daarmee bijna 49.000 mensen opgesloten in een lift, van wie een derde niet weet wat ze in zo’n situatie moeten doen. Opvallend is dat het aantal mensen dat zichzelf zou proberen te bevrijden met 5 procent is gedaald. Volgens het Liftinstituut is dat een positieve ontwikkeling, omdat ‘zelfredding’ in een lift tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

De kans dat je in Nederland vast komt te zitten in een lift is relatief klein, maar het is niet onmogelijk. Het komt ongeveer neer op 0,3 procent van de bevolking, oftewel 1 op de 365 mensen per jaar. Die kans is gemiddeld genomen, maar wie regelmatig gebruikmaakt van liften – zoals bewoners van hoge flatgebouwen of mensen die in grote kantoorpanden werken – loopt uiteraard een groter risico.

Om inzicht te krijgen in het gedrag van Nederlanders in een liftstoring, onderzocht het Liftinstituut wat mensen doen in zo’n situatie. Daaruit bleek dat het aantal mensen dat ooit vastzat is gestegen, en 31 procent wist niet wat ze in zo’n situatie moeten doen.

Feiten en fabels

Voor veel mensen begint de paniek al bij de gedachte dat ze vastzitten in een kleine lift. Toch is die angst volgens het Liftinstituut niet nodig. Om te beginnen: het idee dat de zuurstof opraakt, klopt niet. Er is altijd voldoende ventilatie, zelfs als de lift stilvalt. Zelfs wanneer het maximumaantal liftpassagiers in de liftkooi staat, is er genoeg zuurstof. Daar is rekening mee gehouden bij het ontwerp van de lift.

Ook het scenario dat een lift naar beneden zou storten, is vrijwel onmogelijk. Er moet echt veel gebeuren, willen de veiligheidsmechanismen allemaal niet werken.

Een vastzittende lift wordt meestal veroorzaakt door een technische storing, en dus niet door een stroomstoring. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het licht uitvalt of dat je niemand kunt bereiken. De alarmknop in de lift is altijd verbonden met de storingsdienst, ook als de stroom uitvalt. Dat zorgt voor extra zekerheid in een toch al vervelende situatie.

Wat kun je doen?

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over zuurstoftekort of het neerstorten van de lift. Wat wél gevaarlijk is, is proberen om de liftdeuren zelf open te maken. Blijf daarom altijd in de lift wachten op hulp. Als de lift dicht bij een verdieping is gestopt, lijkt het misschien veilig om eruit te klimmen, maar dit kan levensgevaarlijk zijn. Je kunt namelijk in de liftschacht vallen.

Als een lift niet helemaal voor een etage staat, sluit de liftschacht niet af. Dan is er dus een kans dat je in de schacht valt. Ook kan de lift plotseling weer in beweging komen. Ben je dan net bezig om uit de lift te klimmen, dan kan je vast komen te zitten.

Alarmknop

Je hoeft eigenlijk nauwelijks iets te doen als je vastzit, behalve rustig blijven. Elke lift heeft een alarmknop; druk die in zodra je vastzit. Je wordt dan direct doorverbonden met de storingsdienst, die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Sommige liften hebben ook een speciale telefoon met het storingsnummer dat je kunt bellen. Het is meestal niet nodig om 112 te bellen. Mocht er toch hulp van bijvoorbeeld de brandweer nodig zijn, dan regelt de storingsdienst dat zelf, omdat zij precies weten waar je bent.

Claustrofobie in de lift

Claustrofobie is de angst om vast te zitten of opgesloten te raken, waarbij de angst niet zozeer voor de gesloten ruimte zelf is, maar voor wat er in die ruimte kan gebeuren, zoals in een lift. Dit kan leiden tot lichamelijke reacties zoals zweten, trillen, hartkloppingen en hyperventilatie.

Als je claustrofobie hebt, is het belangrijk om in de lift kalm te blijven. Je kunt ademhalingstechnieken toepassen om je hartslag te verlagen en jezelf afleiden met bijvoorbeeld muziek of je telefoon. Focus op een geruststellende gedachte of oefen mindfulness. Visualiseer vooraf een rustige rit en begin met korte liftritten.

