Van naaldhakken naar sneakers: Barbie steeds vaker op platte voeten

Een Barbie die standaard hakken aan heeft? Nee hoor, dát hoeft tegenwoordig niet meer. Barbie staat steeds vaker met beide voeten op de grond. Letterlijk. Uit een onderzoek naar Barbiepoppen blijkt dat de iconische modepop de afgelopen 25 jaar steeds vaker platte schoenen draagt.

Waar Barbie in 1959 nog op hoge hakken de wereld in huppelde, loopt ze anno 2025 vaker op sneakers of loafers. Uit het onderzoek blijkt dat Barbies voeten een steeds realistischer houding aannemen, minder 40-graden-tiptoe, meer praktisch en rechttoe-rechtaan.

De aanleiding voor het onderzoek? Een scène uit de Barbie-film van 2023 waarin Margot Robbies voeten ineens plat worden, wat leidt tot een flinke identiteitscrisis. „Toen dachten we: hé, is Barbie echt van haar hakken afgestapt?”, zegt hoofdonderzoeker prof. Cylie Williams van Monash University tegen The Guardian.

Met een goniometer (een meetinstrument voor hoeken) en een flinke poppenverzameling gingen de onderzoekers aan de slag. De conclusie? Tot ongeveer 1990 stond Barbie standaard op haar tenen. Of ze nou astronaut, arts of model was, hoge hakken hoorden erbij. Maar vanaf de jaren 90 veranderde dat. Met banen als McDonald’s-medewerker, paleontoloog en gameontwikkelaar schoof de pop steeds vaker platte schoenen aan haar plastic voeten.

In 2024 droeg inmiddels 60 procent van de nieuwe Barbies platte zolen. Dat zegt volgens Williams veel over de maatschappij. Regels op de werkvloer zijn versoepeld en de verwachting dat vrouwen altijd maar op hakken moeten lopen begint te verdwijnen.

„Toch hoeven we hakken niet meteen af te schrijven”, zegt Williams. „Het gaat erom dat vrouwen, net als Barbie, zelf kunnen kiezen wat bij hun dag past.” Ook collega-onderzoeker Dao Tunprasert ziet de verandering als een metafoor: „Dertig jaar lang kon Barbie alles zijn, maar haar enkels konden niet buigen. Dat zegt veel over de starre normen voor vrouwen, ook op de werkvloer.”

Maker trots op de ontwikkeling

Mattel, de maker van de poppen, laat weten trots te zijn op de ontwikkeling. „We willen dat elk kind zichzelf terugziet in Barbie. Daarom maken we steeds meer variatie in huidskleuren, lichaamstypes, haarkleur én voetstanden.”

