Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Getrouwd als man? Dan is de kans op obesitas drie keer zo groot

Slecht nieuws voor getrouwde mannen: zij maken drie keer meer kans op obesitas dan hun vrijgezelle soortgenoten… Dit terwijl er voor vrouwen géén verhoogd risico is, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Obesitas is wereldwijd een groeiend probleem. Sinds 1990 is het aantal mensen met ernstig overgewicht meer dan verdubbeld. Meer dan de helft van de volwassenen en een derde van de kinderen zal in 2050 te zwaar zijn, voorspellen experts.

Dat slechte voeding, te weinig beweging en genetica een rol spelen, is bekend. Maar onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Cardiologie in Warschau wilden weten of er nog andere oorzaken meespelen.

Getrouwde mannen meer kans op obesitas

Uit hun studie, gepresenteerd op het Europese Obesitas Congres in Málaga, blijkt dat getrouwde mannen 3,2 keer meer kans hebben op obesitas dan hun vrijgezelle soortgenoten. Voor vrouwen is er geen verhoogd risico op obesitas. Wel zorgt het huwelijk sowieso ervoor dat mannen én vrouwen meer kans hebben op overgewicht: met 62 procent tegenover 39 procent.

Eerder onderzoek uit China liet zien dat mannen de eerste vijf jaar na hun huwelijk gemiddeld dikker worden, vooral door meer eten en minder bewegen. Uit een andere studie van de Universiteit van Bath bleek al dat getrouwde mannen gemiddeld 1,4 kilo zwaarder zijn dan single mannen.

Ouder worden speelt ook een rol

De Poolse onderzoekers zagen ook dat ouder worden een rol speelt. Elke extra verjaardag verhoogt het risico op overgewicht met 3 procent bij mannen en 4 procent bij vrouwen. De kans op obesitas stijgt met 4 procent en 6 procent.

Het viel de Poolse onderzoekers ook op dat sommige factoren alleen bij vrouwen effect lijken te hebben. Zo verdubbelt depressie het risico op obesitas bij vrouwen, en een laag gezondheidsbewustzijn verhoogt dat risico met 43 procent. Vrouwen in kleinere gemeenschappen hebben ook vaker last van overgewicht. Bij mannen speelden deze factoren geen rol.

Combinatie van verschillende factoren

Volgens Katharine Jenner van de Obesity Health Alliance bewijst dit onderzoek opnieuw dat obesitas geen kwestie is van „gewoon beter opletten”, maar van een combinatie van sociale, psychologische én omgevingsfactoren. „Mannen komen vaak aan na hun huwelijk door grotere porties, vaker samen eten en minder bewegen. Vrouwen voelen mogelijk meer druk om slank te blijven”, zegt zij in gesprek met The Guardian.

Joanna Syrda, onderzoeker aan de Universiteit van Bath, bevestigt de bevindingen. „Single mannen doen vaak meer moeite om fit te blijven. Zodra ze een partner hebben, verdwijnt die motivatie en eten ze regelmatiger en rijker.”



Toch waarschuwen experts dat we de cijfers niet te zwart-wit moeten zien. Jim Pollard, consultant bij de Men’s Health Forum, wijst erop dat een hoger BMI bij mannen ook te maken kan hebben met stressvolle banen en ongezonde eetgewoontes. „Mannen sterven vaker vroegtijdig aan hartziekten en kanker, en gewicht speelt daarin een belangrijke rol. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk een goede strategie voor zowel mannen als vrouwen is.”

Reacties