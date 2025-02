Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zó kies je altijd het schoonste wc-hokje uit

Iedereen kent het wel: je hebt dringend een wc nodig en staat voor een rij hokjes…. Maar welk hokje is het schoonst? Wetenschappers hebben er onderzoek naar gedaan.

En verrassend genoeg is het antwoord voor mannen en vrouwen anders!

Voorkeur voor een wc-hokje

Veel mensen hebben, zonder het door te hebben, een voorkeur voor het middelste hokje. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van San Diego, waar onderzoekers wc-papierverbruik analyseerden in openbare herentoiletten. Hierdoor werden de buitenste hokjes het minst gebruikt en waren die daardoor het schoonst.

Interessant genoeg kiezen mannen en vrouwen hun wc-hokje anders. Uit een ander onderzoek blijkt dat mannen vaak voor het hokje kiezen dat het dichtst bij de deur is. Dit terwijl vrouwen juist geneigd zijn door te lopen naar het verste hokje. Dus: mannen die de schoonste optie willen, kunnen beter naar het laatste hokje lopen en vrouwen juist beter naar het eerste hokje.

Comfortabel, maar niet schoner

Het fenomeen van welke wc’s mensen kiezen, blijft onderzoekers echter interesseren. Zo deed Dr Thomas Heston, associate professor geneeskunde aan Washington State University, er recent ook onderzoek naar. Henston voerde een onderzoek uit naar een rij van drie toiletten, waarbij de rechter uiteinde tegen een stevige muur stond. Het linkeruiteinde werd echter alleen door een open afscheiding van de badkamerruimte gescheiden.

In een rij van drie toiletten werd het hokje aan de linkerzijde, dat tegen een stevige muur stond, in maar liefst 62 procent van de gevallen gebruikt. Mensen kozen de andere twee, het middelste hokje en het hokje aan de rechterkant, dat geen stevige muur had, slechts een kwart van de tijd.

De verklaring? Mensen zoeken onbewust naar privacy en veiligheid, zo blijkt uit het onderzoek. Een hokje dat slechts aan één kant grenst aan een ander hokje, voelt afgesloten en dus comfortabeler. Maar dat betekent ook dat meer mensen dat hokje gebruiken, en dat het dus minder schoon is.

Op zoek naar privacy en veiligheid

„Ik vermoed dat mensen, wanneer ze zich in een kwetsbare, private situatie bevinden, de neiging hebben een hokje te kiezen dat als het meest privé en veilig wordt ervaren”, vertelt Henston tegen The Daily Mail. „Een hokje dat slechts aan één kant grenst aan een ander hokje, zou zowel het meest privé als het veiligst worden ervaren. Daarom denk ik dat deze hokjes het vaakst worden gebruikt.”

Hokjes in het midden of met één zijde naar de open ruimte gekeerd, zouden als het minst privé worden gezien en daarom minder vaak worden gekozen. „Dus als er één optie is die extreem privé en veilig lijkt, is de meest hygiënische keuze eigenlijk om een minder gunstige positie aan het uiteinde of in het midden te kiezen.”

