Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De lucht in je huis is viezer dan je misschien denkt, blijkt uit onderzoek

Het gaat tegenwoordig altijd om de luchtvervuiling buiten, met auto’s die roet uitstoten en fabrieken die dampen de lucht in blazen. Maar wist je dat de lucht in je eigen huis misschien nog ongezonder is?

Nieuw onderzoek bevestigt: de binnenlucht, in jouw eigen huis, zit vaak vol fijnstof en andere schadelijke deeltjes.

Vieze lucht binnenshuis

Twee weken lang keken onderzoekers van de University of Birmingham naar de luchtkwaliteit in drie verschillende huizen. In die twee weken ontdekten de onderzoekers dat in alle drie de huizen de luchtvervuiling erger was dan buiten. Ook Scientias schrijft hierover.

Sterker nog, in één huis lag de hoeveelheid fijnstof (PM2,5) op 9 van de 14 dagen zelfs boven de limiet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Houtkachels, tapijten, kussen, dekens…

De onderzoekers wijten dit onder andere aan koken en de verwarming, maar bijvoorbeeld ook een ventilator van een restaurant in de buurt bleek invloed te hebben op de binnenlucht. En de hoeveelheid mensen die in het huis wonen en hoe vaak zij rondlopen maakt ook uit.

Professor Francis Pope, een van de onderzoekers, legt uit: „Fijnstof komt niet alleen van buiten naar binnen. In huis zijn er veel bronnen van luchtvervuiling, vooral alles wat verbranding veroorzaakt. Denk aan koken, houtkachels, kaarsen en wierook. Houtkachels kunnen, afhankelijk van hun ontwerp, bijzonder slecht zijn.”

Maar dat is nog (lang) niet alles. Tapijten, kussens en dekens vangen stof en geven het weer af zodra je erlangs loopt. Zelfs een simpele wandeling door je woonkamer kan voor een piek in fijnstof zorgen. „We zagen dat de vervuiling in huis sterk varieert gedurende de dag, met hogere niveaus rond etenstijd en bij veel beweging binnenshuis.”

Om zelf de proef op de som te nemen, deed onderzoeker Dimitris Bousiotis zelf een test thuis. „Ik merkte pieken in fijnstof toen ik ’s ochtends uit bed stapte. Stof wordt opgeslagen in zacht materiaal en dwarrelt weer op zodra je beweegt.”

Zo maak je de lucht weer schoon

Ongezonde lucht in de plek waar je vermoedelijk het vaakst bent. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus hoe kun je zelf de lucht in je huis schoner maken? De onderzoekers delen in hun onderzoek vier tips:

Ventileer je huis: zet ramen open (vooral als de buitenlucht schoner is dan binnen). Gebruik een luchtreiniger: sommige modellen verminderen fijnstof in kamers met wel 60 procent. Afzuigkap aan bij het koken: dit helpt om kookdampen en fijnstof af te voeren. Regelmatig stofzuigen: dit voorkomt dat stof zich ophoopt en weer in de lucht terechtkomt.

Reacties