Nederlandse singles opgelicht door neppe Rieu, Rutte en Froger

Van André Rieu, Mark Rutte, René Froger en Max Verstappen tot Megan Fox en Paul McCartney: tientallen Nederlandse singles hebben zich in het afgelopen jaar wijs laten maken dat ze online een beroemdheid aan de haak sloegen, terwijl ze in werkelijkheid te maken hadden met een oplichter.

Bij de Fraudehelpdesk zijn in 2024 meer dan dertig meldingen binnengekomen over datingfraude door neppe bekende Nederlanders, meldt radioprogramma Het Misdaadbureau.

Nederlandse singles opgelicht

In totaal zijn 33 Nederlandse singles voor meer dan 145.000 euro afgetroggeld. Een van hen maakte bijna 30.000 euro over aan een neppe René Froger, nadat de ‘zanger’ hem vertelde in financiële problemen te zitten door zijn manager. Een ander slachtoffer raakte duizenden euro’s kwijt aan een crimineel die zich voordeed als oud-premier Mark Rutte.

Megan Fox, George Morcos, Semino Rossi, Paul McCartney, André Rieu, Max Verstappen zijn volgens Het Misdaadbureau ook veel voorkomende namen waar de criminelen zich achter schuilen.

Zo dacht een Nederlandse single man een bijzondere online romance te hebben met actrice Megan Fox. Ze vertelde hem dat ze ontvoerd was in Nederland en dringend geld nodig had. Via giftcards zou hij haar bodyguard kunnen betalen. In totaal raakte hij zo’n 6000 euro kwijt aan deze nep Megan Fox.

‘Wat fijn dat je fan bent’ en AI-stem

Volgens Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk worden de single slachtoffers voornamelijk benaderd via social media. „Soms eerst door de zogenaamde moeder van de celebrity. Er wordt gezegd: wat fijn dat je fan bent! Er ontwikkelt zich een band. Soms ontvangen slachtoffers zelfs persoonlijke spraakberichten die met AI gemaakt zijn en waarbij de stem van de beroemdheid is gebruikt.”

Wat er in Nederland gebeurt, is overigens een probleem dat in heel veel andere landen ook speelt. Onlangs nog haalde het verhaal van een Franse vrouw het wereldnieuws. De 53-jarige single interieurontwerpster dacht een relatie te hebben met acteur Brad Pitt en maakte in een jaar tijd 830.000 euro over aan een oplichter die zich voordeed als de Hollywoodster.

