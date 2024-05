Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders weten niet genoeg over vruchtbaarheid, blijkt uit onderzoek

Hoe groot is de invloed van je leeftijd en je leefstijl op je vruchtbaarheid? Vrij groot, blijkt uit de Nationale VruchtbaarheidsTest. Gróter zelfs dan het grootste deel van de mensen inschatten.

Wist je bijvoorbeeld dat al vanaf je 23ste de kans om zwanger te worden elk jaar kleiner wordt?

Kijk op vruchtbaarheid

De Nationale VruchtbaarheidsTest (een initiatief van Ferring, in samenwerking met dr. Astrid Cantineau, subspecialist voortplantingsgeneeskunde UMC Groningen en drs. Grada van den Dool – fertiliteitsarts Nij Linge, kinderwenscentrum Gorinchem) bevatte een vragenlijst om de kijk op vruchtbaarheid in Nederland te onderzoeken.

Aan de vragenlijst, die van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024 liep, deden in totaal 3700 mensen mee. Uit de resultaten blijkt dat veel mensen zich niet bewust zijn van de invloed van hun leeftijd, leefstijl én seksfrequentie op zwanger worden. Zo is het voor veel mensen nieuws dat je al vanaf je 23ste elk jaar minder kans hebt om zwanger te worden.

Roken, alcohol en foliumzuur

Niet alleen leeftijd speelt een rol natuurlijk. Ook je leefstijl heeft een grote invloed op je kansen om zwanger te worden. Zo is het voor vrouwen belangrijk om te stoppoen met alcohol en roken, voordat zij stoppen met anticonceptie. Ook is het belangrijk dat vrouwen beginnen met foliumzuur (foliumzuur heb je nodig voor de groei, een goede werking van het lichaam en voor de aanmaak van witte en rode bloedcellen, red.), al voor de zwangerschap.

Iets wat bijna de helft van de vrouwen niet weet, zo blijkt uit het onderzoek. 45 procent van de ondervraagden weet niet wanneer vrouwen daarmee moeten beginnen. 8 procent denkt bijvoorbeeld dat ze moeten beginnen als ze zwanger zijn en 37 procent op het moment dat ze stoppen met anticonceptie, maar het beste blijkt toch om te beginnen vóórdat je stopt met anticonceptie.

Maar, ook al stop je met roken en alcohol drinken, en leef je over het algemeen gezond, kan een gezonde leefstijl de veroudering van eicellen niet terugdraaien, concludeert het onderzoek. Maar „een slechte leefstijl kan het verouderingsproces wel versnellen”.

Stress geen grote invloed

Wat daarentegen geen grote invloed heeft op de vruchtbaarheid van een vrouw, blijkt stress. Natuurlijk is stress voor niemand goed, maar dat het een extreem grote invloed heeft op de vruchtbaarheid, is volgens het onderzoek een fabel. Evenals dat een telefoon in je broekzak de vruchtbaarheid kan beïnvloeden en dat ‘seks voor de eisprong een meisje, seks na de eisprong een jongen’ betekent.

Vorige Volgende

Reacties