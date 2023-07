Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoekers: haaien voor de kust van Florida mogelijk verslaafd aan cocaïne

Het zou het plot kunnen zijn van een spannende film: haaien die verslaafd zijn aan cocaïne een vreemd gedrag vertonen. Maar niets is minder waar. Onderzoekers vermoeden namelijk dat haaien voor de kust van Florida daadwerkelijk snoepen van het witte poeder, dat regelmatig overboord wordt gegooid door drugssmokkelaars die betrapt worden.

Na de film Cocaine Bear, gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een beer die verslaafd raakte aan cocaïne, is er nu ook de documentaire Cocaine Sharks. In de documentaire, die binnenkort te zien is op Discovery, noemen wetenschappers het ‘plausibel’ dat haaien voor de kust van Florida onder invloed zijn van cocaïne.

Onderzoekers belaagd door haaien

In Cocaine Sharks is onder meer te zien hoe een bioloog, Tracy Fanara, wordt belaagd door een gedesoriënteerde hamerhaai. Het gedrag dat de haai vertoont is volgens de onderzoekers zeer ongebruikelijk omdat hamerhaaien zich normaal gesproken makkelijk laten afschrikken door de bubbels die duikers produceren. En de hamerhaai is niet de enige die zich vreemd gedraagt. De onderzoekers deden een experiment met pakketten met namaakdrugs, die door de haaien gretig werden aangevallen.

„De documentaire heeft een pakkende kop, maar werpt licht op een echt probleem”, zegt Fanara tegen The Guardian. „Alles wat we gebruiken, produceren en in ons lichaam stoppen, komt terecht in ons afvalwater en uiteindelijk in de oceaan.”

Twee pakketten met drugs per week aangespoeld

Afgelopen maand haalde de Amerikaanse kustwacht voor meer dan 186 miljoen dollar aan illegale narcotica uit de wateren van de Caribische eilanden en het zuiden van Florida. Alleen al in de Keys, het gebied waar een deel van Cocaine Sharks werd opgenomen, spoelden zeker twee keer per week pakketten met drugs aan tijdens de opnames. Dat tekent volgens Fanara dan ook de mogelijke omvang van het probleem.

Aan hoeveel cocaïne de haaien daadwerkelijk worden blootgesteld is onmogelijk in te schatten op basis van de experimenten die de onderzoekers tot nu toe uitvoerden. Er moet daarom meer onderzoek gedaan worden. De komende maanden zullen Fanara en andere wetenschappers bij een aantal haaien bloedmonsters afnemen.