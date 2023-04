Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarisch! YouTuber doet croissant-test tussen relschoppers Parijs

Het is al weken onrustig in Frankrijk en in het bijzonder in Parijs, vanwege de pensioenhervormingen die er zijn aangekondigd. Voor veel mensen nu niet bepaald een ideaal moment om naar de romantische hoofdstad af te reizen. Maar de Italiaanse YouTuber Luis dacht daar anders over. Hij vertrok richting Parijs, maar niet om daar verslag te doen van de onrust en rellen. In plaats daarvan doet hij tussen de relschoppers een croissant-test.

In eerste instantie gaat zijn inleiding al fout, omdat hij omver gekegeld wordt door een agent. Maar bij de tweede keer lukt het hem wel om zijn kijkers te vertellen wat hij van plan is. „Hoi, mijn naam is Luis en vandaag ben ik in Parijs om vijf croissants uit te proberen. Laten we eens kijken welke het beste is”, leidt hij de video in, terwijl hij tussen de demonstranten staat.

Dan volgen zijn recensies. Hij gaat langs verschillende patissiers. Zo koopt hij een croissant bij Tout Autour du Pain, Carton en Stohrer. Ziet de croissant er smakelijk uit, heeft het een lekkere crunch, heeft het veel lagen, is het mooi in vorm, is het niet te droog? Luis neemt de smaaktest erg serieus, zo blijkt. „Het is vaak zo’n rommeltje, het eten van een croissant. De duiven weten dat hier. Ze komen al naar je toe zodra je er een in je hand hebt. Ze weten dat er kruimels aankomen”, legt hij uit.

Demonstranten lijken de croissant-test doodnormaal te vinden

Ondertussen wisselt het beeld af. De ene keer staat de croissant-tester rustig te genieten bij de bakkerij met de ongezonde snack in zijn hand, het andere moment staat Luis in het midden van de mensenmassa. Ook hoor je hier en daar een knal en zie je wat rommel in de fik staan. Maar de demonstranten geven geen kik. Ze lijken het doodnormaal te vinden dat er iemand in hun midden recensies geeft van croissants.

Dan volgt er ineens een bittere teleurstelling. De laatste bakkerij die onderdeel is van de test, heeft geen croissants meer. Die krijgt dus geen plek in de uiteindelijke top-5. Uit de ranglijst blijkt dat je, althans volgens deze Luis, de beste croissant in Parijs bij Du Pain et des Idées eet. De minste croissant wordt verkocht door bakkerij Stohrer.

‘Beste weergave van Parijs ooit gemaakt door niet-Fransman’

De video is in twee dagen al bijna 800.000 keer bekeken op YouTube en de kijkcijfers lopen met het uur flink op. Ondertussen stromen onder de video de lofuitingen binnen voor Luis. Die wordt nu al ‘een legende in Frankrijk’ genoemd. Kijkers vinden het erg knap dat hij zoveel mensen zover heeft gekregen dat ze onderdeel wilden zijn van zijn recensievideo. Anderen verheugen zich al op de volgende video: de beste restaurants in Afghanistan.

De wat serieuzere reacties vinden de insteek van Luis de meest authentieke manier om Frankrijk te beschrijven. „Een uitstekend filmpje. Ik denk niet dat ik ooit een video over Frankrijk heb gezien die zó goed het échte Frankrijk ademt: de croissantjes en de revolutie, het is perfect!”, valt in de topreactie te lezen. Een Parijzenaar zegt dat het de ‘beste weergave van de stad is die ooit door een niet-Fransman is gemaakt’.