Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘s Werelds eerste 3D-geprinte superjacht is ‘onzichtbaar’ op zee

Het was niet de vraag of, maar wanneer het eerste 3D-geprinte superjacht zou komen. Welnu, hier is de Pegasus van de Milanese ontwerper Jozeph Forakis. Goed opletten als tegenligger, want spiegels maken het schip schier onzichtbaar in het water.

Mocht je laatst het artikel gelezen hebben over de kosten van een tankbeurt met een jacht, wees dan gerust: diesel tanken is niet nodig. Dit is een speeltje voor miljardairs waarin een milieuactivist schuilt. Of die bestaan, is een tweede.

Pegasus: superjacht uit een 3D-printer

Feit is dat Forakis een wereldprimeur heeft met zijn volwaardige applicatie om een 3D-geprint superjacht mee te creëren, van romp tot bovenwerk. Het proces behoeft minder energie en materiaal dan andere conventionele constructiemethoden. Het hoofdvoortstuwingssysteem maakt gebruik van solar-aangedreven elektrolyzers. Deze halen waterstof uit zeewater en slaan het gas onder druk op in een waterstofbrandstofcel, die het omzet in elektriciteit, die opgeslagen worden in de li-ion batterijen. Exacte informatie hierover vind je op de website van Forakis.

De gebruikte materialen geven het 3D-geprinte superjacht behoorlijk goede camouflage. Of dat handig is op een drukke vaarroute, laten we even in het midden. Het eindproduct heeft in ieder geval een metallic, spiegelachtige afwerking die het water en de omgeving weerspiegelt. De glazen vleugels, bestaande uit meerdere lagen, reflecteren op hun beurt de wolken en de lucht.

Milieubewust interieur

Ook het interieur is ontworpen met een milieubewust thema. Een Tree of Life dient als het middelpunt van het interieur en vormt de kern van een hydrocultuurtuin, die zorgt voor vers gekweekt voedsel en tegelijkertijd de lucht zuivert. Dit alles is omgeven door een Zen-tuin op de eerste verdieping, maar strekt zich verticaal uit over alle vier de niveaus van het schip.

Is er dan nog exorbitante luxe te vinden op ‘s werelds eerste 3D-geprinte superjacht? Hangt ervan af wat je gewend bent. De hoogste verdieping is in ieder geval exclusief voor de eigenaar. Daar beschik je over een mastersuite met uitzicht naar voren en een privéterras. Ook beschikt de Pegasus over een poolclub met een zwembad in aquariumstijl. En dan is er nog een ‘open-beach club’ met opklapbare balkons, die de ruimte transformeren in een afgesloten solarium met glazen schuifpanelen. Lees hier meer over het printbare jacht van 88 meter lang. Over de prijs is niets bekend.