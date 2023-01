Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: pil moet hond veel langzamer oud laten worden

Wie wil nou niet dat je trouwe viervoeter net zo oud wordt als jezelf? Als er iets je hart breekt dan is het wel het verlies van je hond en waarschijnlijk je beste vriend. Wetenschappers werken daarom aan een pil die het ouder worden van honden vertraagd.

De zoektocht naar het eeuwige leven is al zo oud als de mensheid. Een van de eerste verhalen die we kennen is dat van Koning Gilgamesj in Mesopotamië uit 2100 v.Chr. Na de dood van zijn beste vriend schreeuwde hij uit: „Moet ik ook sterven?”

Van honden naar mensenlevens

In San Francisco is nu het biotechbedrijf Loyal bezig een pil te ontwikkelen waardoor honden minder snel, of wellicht helemaal niet meer ouder worden. Hun slogan is dan ook: „We geven je vriend meer tijd.”

Het bedrijf kreeg een investering van 60 miljoen dollar voor de onderzoeken. Loyal begon eerst met klinische proeven op honden om te zien of ze langer konden leven. Het maakte onderdeel uit van wereldwijde onderzoeken die uiteindelijk gericht zijn om te zien of de overstap op mensen mogelijk is.

Loyal is van mening dat het uitsluiten van leeftijd gerelateerde ziektes en het ‘hacken’ van biologische processen bij honden een goede eerste stap is. Loyal heeft expres gekozen voor honden vanwege hun korte levensduur. Daarnaast zijn hun ouderdomsverschijnselen vergelijkbaar met die van mensen.

Langer leven dan een testmuisje

Loyal is verre van het enige bedrijf dat zich bezighoudt met het eeuwige leven. Zo is Rejuvenate Bio er ook mee bezig houdt en plaatste hierover een verslag. Dit bedrijf gebruikte muisjes in plaats van honden.

De bevindingen moeten nog scherp beoordeeld worden vanwege een gebrek aan documentatie over welke cellen zijn veranderd. De resultaten zijn echter veelbelovend en testen op mensen zijn zeker niet uitgesloten.

Niet tijdens onze levensduur

Muizen die de behandeling kregen waren vergelijkbaar met een 77-jarig mens (ongeveer 124 weken oud in muizenjaren). De behandelde muizen leefden gemiddeld 9 weken langer dan de controlemuizen, goed voor een toename van 7 procent in levensduur. Het experiment produceerde ook een bijna onmiddellijk effect.

Het is niet voorstelbaar dat wij nog meemaken dat er een oplossing gevonden wordt voor het eeuwige leven. Niet voor ons, maar ook niet voor honden. Toch zijn dit soort onderzoeken absoluut nodig, als was het alleen al dat we op een gezondere wijze oud kunnen worden.