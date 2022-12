Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijke WK-beelden: ‘clown’ Salt Bae zet zichzelf flink voor schut

De beroemde Turkse chefkok Nusret Gökçe, die ook wel bekendstaat als ‘Salt Bae’, heeft zichzelf niet populairder gemaakt. Terwijl de Argentijnse voetballers zondagavond hun WK-winst op het veld vierden, drong de chefkok zich op aan onder meer Messi en griste hij de wereldbeker uit de handen van een andere speler. „Wie liet deze clown op het veld?”, vragen mensen zich af nu steeds meer beelden opduiken.

Want naast het publiek waren ook de Argentijnse spelers, die zondag de WK-finale wonnen, op z’n zachtst gezegd niet gediend van de aanwezigheid van de kok. Het zorgt voor opmerkelijke en vooral ongemakkelijke beelden van Salt Bae, de internetbekendheid die zijn bijnaam dankt aan de manier waarop hij zout over vlees strooit.

Salt Bae dringt zich op aan Lionel Messi

Al snel na de huldiging gingen er beelden rond van Messi en Salt Bae, waarbij die laatste zich nogal aan de Argentijnse sterspeler opdringt terwijl die naar zijn familie toeloopt. Messi lijkt niets met de chefkok te maken te willen hebben en lijkt dat ook tegen hem te zeggen.

„Dit is die vent die nooit wordt uitgenodigd op feestjes, maar wel altijd opdaagt”, was de conclusie op sociale media. Maar de beelden van de chefkok werden de afgelopen dagen nog veel ongemakkelijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lionel Messi is trending for ignoring Salt Bae at the World Cup celebration 😂 pic.twitter.com/m9aVT80Bs2 — Daily Loud (@DailyLoud) December 20, 2022

Op andere beelden is te zien hoe Salt Bae de wereldbeker, die in de voetbalwereld als een heilig relikwie wordt beschouwd, uit handen van speler Lisandro Martinez grist. Van wereldvoetbalbond FIFA mag de wereldbeker alleen aangeraakt worden door regeringsleiders, (oud-)winnaars, hun families en stafleden. Iets wat de chefkok overduidelijk niet is. Die was er alleen voor zichzelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Salt Bae est un pauvre type, édition 4586 🤮 Il suivit de voir la tronche de Lisandro Martinez à côté de cette arnaque…#ARGFRA #ArgentinaVsFrance #WorldCupFinal pic.twitter.com/Q9x8AC26wE — Antoine Llorca (@antoinellorca) December 20, 2022

Chefkok krijgt flinke kritiek op Instagram

Op zijn eigen Instagrampagina trekt Salt Bae maar weinig aan van de kritiek. Daarop toont hij zichzelf vol trots met de wereldbeker in de hand, alsof hij die heeft gewonnen. Dat valt niet goed bij zijn volgers.

Onder de verschillende posts die hij heeft geplaatst is het vooral kritiek wat de klok slaat. Zijn volgers fileren de chefkok vanwege zijn gedrag op het veld. „100 procent gênant!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Jouw handen zijn het niet waard”, zeggen sommigen die wijzen naar de mensen die de trofee wél mogen aanraken. „Dat is alleen bedoeld voor mensen die het hebben verdiend. Jij dus niet!”, zijn mensen boos. „Dit is zó ongemakkelijk. Je wil alleen aandacht.”

Sommigen treffen maatregelen. „Ik ontvolg je. Je had die trofee niet mogen aanraken, alleen de spelers en staf die zich hebben ingespannen om kampioen te worden, hebben dat recht. Je wilt alleen maar aandacht.”

Salt Bae bijt in medaille en heeft uiteindelijk foto met Messi binnen

Op een andere foto is te zien hoe de chefkok in de gouden medaille van een van de spelers bijt. Het leidt tot een golf van verbazing. „Dat doe je niet. De medaille is niet van jou en het is niet jouw prestatie. Weet je hoe disrespectvol dat is?”, wordt hem toegebeten. „Wat ben je in vredesnaam aan het doen?”

Onder iedere post waarop hij poseert met de wereldbeker (dat zijn er vijf om precies te zijn) wordt opgeroepen hem te rapporteren en massaal te ontvolgen. Ook wordt er veelal opgeroepen tot een boycot van zijn restaurants.

Maar of dat de chefkok deert? Die heeft, na veel pogingen, in ieder geval zijn gewenste foto met Messi binnen.