Verhuizen maar! In deze landen hoef jij niet te werken als je ongesteld bent

Je ligt met krampen in bed als de wekker gaat. Wat doe je? A. Je strompelt naar de badkamer, gooit een lading tampons in je tas en stapt in je auto om vervolgens een dag op kantoor door te brengen of B. Je zet je wekker uit, pakt er een kruikje bij en draait je nog eens lekker om. In het buitenland kunnen vrouwen voor optie B kiezen. Er zijn namelijk een aantal landen waar je vrij kunt nemen tijdens je menstruatie; een menstruatieverlof.

Voor jij enthousiast je koffers gaat pakken, wil je eerst even weten om welke landen het gaat.

Menstruatieverlof

Jouw baas ziet je aankomen als jij die belangrijke meeting wilt skippen omdat je ongesteld bent. Toch zijn ze er in andere landen al een tijd aan gewend. In Japan, Zuid-Korea, India, China en Indonesië (en sinds vorig jaar ook Spanje) bestaat er zelfs een wet waarbij vrouwen tijdens hun menstruatie vrij mogen nemen.

Hoe zit dat in China? Daar mogen vrouwen wel degelijk gebruik maken van menstruatieverlof, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo is het niet in het hele land feest; enkel bepaalde provincies doen mee met deze regeling. Daarbij moeten vrouwen een briefje van hun dokter kunnen laten zien.

In Indonesië mogen vrouwen twee vrije dagen opnemen per maand. Er wordt dan wel verwacht dat deze vrouwen een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan, wat menstruatieverlof voor deze vrouwen dan weer minder aantrekkelijk maakt.

Maken vrouwen er daadwerkelijk gebruik van?

In Japan is menstruatieverlof sinds 1947 officieel. Meteen na de invoering van deze wet namen Japanse vrouwen maar al te graag vrije dagen op. Toch blijkt uit onderzoek dat steeds minder vrouwen gebruikmaakten van de wet. In 2017 bleef nog niet eens 1 procent van de vrouwen thuis tijdens hun menstruatie.

Ook in Zuid-Korea zien we dezelfde ontwikkeling. Ook daar zijn vrouwen niet enthousiast over het opnemen van menstruatieverlof. De redenen hiervoor zijn nogal cultuurverbonden:

Onbetaald

Bedrijven zijn niet verplicht om hun werknemers uit te betalen. Je mag dus gerust een weekje met een kruik op bed gaan liggen, maar doorbetaald worden zit er dus zeker niet in. Je raadt het al: veel vrouwen kunnen het financieel niet veroorloven om menstruatieverlof op te nemen.

Vrouwen weten het niet

Een andere reden waarom vrouwen geen menstruatieverlof opnemen is omdat ze er simpelweg niet van op de hoogte zijn. Een bedrijf houdt deze informatie vaak achter, waardoor vrouwen niet eens weten dat ze de mogelijkheid hebben.

Schaamte

Waarschijnlijk de grootste reden is de schaamte rondom menstruatie. Vooral in Aziatische landen als Japan en Zuid-Korea heerst er een enorm taboe rondom menstruatie. Vrouwen praten er niet graag over, en vertellen het dan ook liever niet aan hun baas.

In Japan ligt die schaamte nog een stukje gecompliceerder. Daar bestaat niet alleen een taboe over menstruatie, maar ook over vrij nemen in het algemeen. Een vrije dag opnemen (om whatever reason) is daar niet echt geaccepteerd. Zo zouden vrouwen wanneer ze zwanger raken nog liever ontslag nemen dan dat ze zwangerschapsverlof moeten opnemen.