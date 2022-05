Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dankzij deze robot hoef je nooit meer huishoudelijke klusjes te doen

De vaatwasser inruimen, het huis stofzuigen of andere huishoudelijke klusjes doen, eigenlijk vindt niemand het echt leuk. Dyson is daarom bezig met het ontwikkelen van een robot die al deze taakjes van je overneemt.

De komende vijf jaar steekt het bedrijf 2,75 miljard pond (zo’n 3,2 miljard euro) in de ontwikkeling van de robots. Mocht je nog een baan als engineer zoeken, klopt dan eens bij het merk aan. Ze zoeken voor het project nog zevenhonderd knappe koppen en hebben dit jaar al 2000 nieuwe werknemers aangenomen.

Robots hebben een goede fijne motoriek nodig voor huishoudelijke klusjes

Het doel is om een robot te maken die in staat is om onder andere huishoudelijke klusjes uit te voeren. Hiervoor moeten de apparaten een goede fijne motoriek hebben.

Wat voor ons relatief simpel is: borden uit een droogrek halen, de bank stofzuigen of kinderspeelgoed opruimen, is voor een robot nog ingewikkeld. Zowel softwarematig als qua hardware moet alles kloppen. Een vaasje omstoten tijdens het stofzuigen is een fout die een robot niet mag maken.

Wanneer de productie van de eerste prototypes afgerond is, worden deze getest in de huizen van de eigenaren van Dyson. Komt de huishoudelijke robot de test door, dan zie je een eerste versie naar verluidt pas tegen 2030 op de markt verschijnen.

Een grote gok voor Dyson

Jake Dyson, hoofdingenieur en zoon van de oprichter, zegt dat dit project een grote gok is. „Het plan is om dit jaar al 600 miljoen pond (zo’n 703 miljoen euro) te investeren in het project.”

Niet de eerste huishoudelijke robot van Dyson

Het is echter niet de eerste keer dat Dyson een robot maakt die huishoudelijke klusjes kan doen. Zo kwam het merk in 2014 al met een robotstofzuiger op de proppen. De nieuwe robots zijn echter veel geavanceerder en moeten meer dan een taak kunnen vervullen. Of dit gaat lukken en hoeveel zo’n geautomatiseerde hulp in de huishouding gaat kosten, zal de toekomst uitwijzen.