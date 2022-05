Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef omdat FEBO overstapt op pin-only: ‘Boycot’

Het internet is weer eens in rep en roer. Niet omdat het kabinet een paar miljard euro op een gekke manier uitgaf, niet omdat Rutte sms’jes wiste, maar omdat de FEBO heeft aangekondigd (in sommige filialen) over te stappen op pin-only. „Boycotten”, „ik kom er nu nooit meer” en „FEBO wil failliet”, het zijn enkele berichten die na de aankondiging de wereld in worden gestuurd. Maar er zijn ook mensen die het allemaal niet zo snappen: „Wie heeft er nou nog contact geld op zak? Wat is het probleem?”

Het begon gisteren allemaal al, met een tweet van een foto van een briefje in een FEBO aan de Vuurwerkerweg in Amsterdam-Noord. Daarop is te lezen dat je bij die vestiging binnenkort niet meer terechtkunt met contact geld. „Deze vestiging wordt cashless”, staat er. „Vanaf 23 mei aanstaande kun je in onze automaten uitsluitend betalen met pin of mobiel.” Bij de foto schrijft de twitteraar: „De ellende begint al…”



De ellende begint al …… pic.twitter.com/peXBEJPXOr — schorpioen2 (@schorpioen21) May 17, 2022

Ophef om pin-only FEBO

Vanaf daar barstte de ophef los. Van het roepen om een boycot tot het zich afvragen of de snackbar failliet wil, het komt allemaal voorbij. Iemand heeft zelfs al een strategie gevonden om het bedrijf eens lekker dwars te zitten: „Een flinke bestelling doen en wanneer je moet afrekenen alleen contant aanbieden. Wanneer dit geweigerd wordt de bestelling laten staan.” Maar deze twitteraar komt waarschijnlijk niet zo vaak bij de FEBO, daar betaal je namelijk vooraf. Deze ‘strategie’ is dus eigenlijk alleen zonde van je eigen tijd.

Maar er zijn ook de mensen die dit gedoe allemaal maar overdreven vinden, en zich afvragen ‘wat het probleem nu is’. „Dus iedereen is over de zeik omdat #Febo nu pin toepast op de automatiek?” Een ander: „Mensen die zeggen nooit meer naar de FEBO te gaan, zijn dat toevallig dezelfden die nooit meer naar een café zouden gaan toen het rookverbod er kwam?”

Metro moest natuurlijk even op onderzoek uit naar dit grote probleem en hing met FEBO aan de telefoon. „We zijn er inderdaad van op de hoogte dat er nogal wat ophef is ontstaan, we houden het zelf ook in de gaten”, vertelt een medewerker ons. „Vestigingen bij het Leidseplein en op de Reguliersbreestraat zijn ook al cashless, en nu was Amsterdam-Noord aan de beurt. Bij de vorige vestigingen hadden we al wat ophef verwacht, maar dat bleef toen uit. Het lijkt mensen in Amsterdam-Noord iets meer te raken dan op de overige plekken.”

Deze ophef verandert echter niets aan de plannen van de snackbar om nog meer winkels cashless te maken. „We zijn niet de enige die overstapt op pin-only. Daarnaast accepteren sommige vestigingen buiten Amsterdam ook al geen contant geld meer. Alleen deze keer horen we wat meer reactie van onze klanten.”

Hieronder die klanten, soms boos, soms in de war:



Een flinke bestelling doen en wanneer je moet afrekenen alleen contant aanbieden. Wanneer dit geweigerd wordt de bestelling laten staan. — marianne oets 🚜🚧🏗️ (@marianne_oets) May 18, 2022



Dus iedereen is over de zeik omdat #Febo nu pin toepast op de automatiek? Wat is het probleem? — Jan Willem Alphenaar (@jwalphenaar) May 18, 2022



