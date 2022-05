Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Andy Warhol’s wereldberoemde Marilyn Monroe-portret onder veilinghamer voor giga-bedrag

Rode lippen, blauwe oogschaduw en gele lokken. Je kent het vast en zeker. Het roemruchte kleurrijke portret van Marilyn Monroe, geschilderd door topkunstenaar Andy Warhol. Shot Sage Blue Marilyn heet het legendarische exemplaar. Vandaag gaat het meesterstuk onder de veilinghamer en men verwacht dat het een giga-bedrag zal opleveren.

Het portret met de typische Warhol-stijl dateert uit 1964 en is wereldberoemd. Het popart-schilderij wordt vandaag geveild bij veilinghuis Christie’s. De kunstenaar maakte het portret na de dood van de fameuze actrice Marilyn Monroe. Deze blonde schone overleed in 1962 en staat bekend als het sekssymbool van de jaren 50.

Andy Warhol schilderde wereldberoemd portret Marilyn Monroe

Het veilinghuis blaast schept hoge verwachtingen voor de verkoop van het doek. Zij vergelijken het zelfs met de Mona Lisa, het meesterwerk van kunstenaar Leonardo Da Vinci. Het verwachte bedrag? 200 miljoen dollar. En dat maakt Shot Sage Blue Marilyn één van de duurste schilderijen ooit. Overigens leverde een schilderij van Banksy miljoenen op, zelfs nadat het deels versnipperd was.

Nu is het niet zo dat er iemand heel erg rijk gaat worden van de verkoop. Het schilderij was in beheer van de stichting Thomas en Doris Ammann in het Zwitserse Zürich. De stichting wil de opbrengst schenken aan hulpprogramma’s voor kinderen.

Verhaal achter Shot Sage Blue Marilyn

Andy Warhol schilderde destijds in totaal vijf portretten van het blonde icoon in verschillende kleuren. Shot Sage Blue Marilyn is daar de bekendste van. Achter de kleurrijke schilderijen schuilt ook nog een bijzonder verhaal. Toen Warhol deze kunstwerken klaar had, stonden ze opgeslagen in zijn studio in New York. Performancekunstenaar Dorothy Podber, die bij Warhol langsging, vroeg of ze de schilderijen mocht „schieten”. De kunstenaar dacht dat Podber foto’s wilde maken van zijn werk, maar Podber had een ander plan. Ze trok een revolver en richtte dit op de schilderijen en schoot door het voorhoofd van Monroe heen. Vandaar dat de naam Shot Sage Blue Marilyn zo typerend is. Vier van de schilderijen hebben een kogelgat, eentje niet.