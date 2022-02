Marokko in ban van peuter Rayan die al twee dagen in 32 meter diepe put zit

Marokko is in de ban van een grote operatie om een kleuter te redden. De 5-jarige Rayan zit al zo’n twee dagen vast in een 32 meter diepe put in zijn dorp Bab Berred.

De Marokkaanse regering meldde vanmiddag mee te leven met de ouders. Er wordt volgens een woordvoerder rekening mee gehouden dat de jongen snel kan worden gered. Op sociale media leven veel mensen mee. Zij hopen uiteraard het beste voor het jongetje. „Keep strong, my angel.”

Beelden van de jonge Marokkaan verderop in dit artikel kunnen overigens niet prettig zijn om te zien.



Bulldozers graven een weg naar peuter Rayan

De autoriteiten hebben onder meer bulldozers ingezet om de jongen te ontzetten. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Eerdere pogingen om Rayan uit het gat te halen leverden niets op. Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die te smal zou zijn.

Het zou nog wel zijn gelukt om water en zuurstof bij de jongen te krijgen. Ook buiten Marokko wordt meegeleefd met de kleuter. De Arabischtalige hashtag #RedRayan ging in de regio viral op Twitter. De Marokkaanse regering kreeg vragen van de pers over de actie wordt ondersteund. Een woordvoerder benadrukte dat onvermoeibaar wordt doorgewerkt om het kind te redden.

Oproep Marokko: ‘Kom niet massaal naar de put’

Een regeringswoordvoerder riep omwonenden op niet massaal naar de put te komen. Zo moet worden voorkomen dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Onderstaande jongen reisje 60 kilometer om bij de put te helpen. Hij smeekte autoriteiten voor de camera om Rayan niet in de steek te laten.



Walid a fait 60 km seul pour venir en aide au petit Rayan bloqué dans un puits étroit. Il pleure et supplie les autorités de le laisser descendre. La solidarité entre Marocains 🇲🇦 n’a pas d’âge, c’est beau à voir. Qu’Allah te garde petit frére. 🤲🏽 #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/UcjpwWY515 — MM (@MoorishMovement) February 3, 2022

Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over de jongen te ontfermen als die uit de put is gehaald. Op beelden die zijn gemaakt met een camera in de put zou te zien zijn dat hij verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen.

Hieronder lees je nog enkele steunbetuigingen aan het adres van de zo ongelukkige Rayan.



my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan

pic.twitter.com/0ba7owPguf — Shifae🎨 (@sh1fae) February 3, 2022



Pray for rayan pic.twitter.com/kA80kJOMdj — Ahmed Khaled (@AhmedKhaledd7) February 3, 2022



Heel Marokko en de rest leeft mee met kleuter Rayan die in een 32 meter diepe put is gevallen waar hij al meer dan anderhalve dag in ligt. Ik dacht dat hij gered was maar helaas hij ligt er nog steeds zo bij. Alles wordt afgegraven om hem heen. Zie tweet eronder. 🙏🏽#Rayan https://t.co/x9sJGYpdDH — Mirjam Peters (@MPeters50) February 3, 2022