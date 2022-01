Enorm schip van 100 miljoen maakt brokken tijdens vaart door Nederland

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het superjacht Galactica is dan eindelijk onder de brug in het Brabantse Heusden door. Het reuzeschip van naar verluidt 100 miljoen euro heeft die exercitie wel met wat schade moeten bekopen, blijkt uit beelden die omstanders maakten. Geen schade aan het schip zelf, maar aan de brug, waar een lamp het begaf.

Het schip kon gisteren vrijwel de hele dag niet de Heusdense brug onder, vanwege het hoge water. Gisteravond werd opnieuw een poging gedaan en met hangen en wurgen kon het schip de tocht richting Dordrecht vervolgen. Vanuit daar gaat het schip richting het Friese Harlingen, waar het zeewaardig wordt gemaakt.

Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat de boot problemen heeft om onder bruggen door te varen. Zo stond de Galactica dit weekend nog stil onder een brug bij Den Bosch.



Ken je die mop van die Galactica die zaterdag niet onder de Hedelse brug door kon ?….Die kan vandaag niet onder de Heusdense brug door pic.twitter.com/rbZKygCKIH — Michel de Koning (@de_miem) January 10, 2022



Schip kwam vaker in het nieuws vanwege problemen

Het schip is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop en een zeven meter lang zwembad aan boord. Over een aantal maanden gaat het hypermoderne schip naar een nieuwe eigenaar, die er naar verluidt tegen de honderd miljoen euro voor heeft betaald aan bouwer Heesen Yachts. Wie de eigenaar is, is niet bekend.

De Galactica kwam de afgelopen dagen vaker in het nieuws vanwege de problemen tijdens de vaart vanuit Oss, waar de scheepswerf is gevestigd, naar Dordrecht. Het schip kwam meerdere keren vast te zitten onder bruggen en moest daarom omkeren onder toeziend oog van tientallen toeschouwers, die het enorme schip kwamen bekijken.

Hoogwaterstand in de Maas leidt tot stremmingen

De Galactica vaart over de Maas en die heeft de afgelopen dagen te maken met nogal hoog water. Dat komt onder meer door hevige regen- en sneeuwval in de omliggende landen, waardoor de rivier meer water moet afvoeren. In de Maas in Limburg is daarom de binnenvaart zelfs gestremd en binnenschippers moeten omvaren.

Het doet misschien terugdenken aan de watersnood in Limburg vorig jaar, maar zo ernstig is de situatie allerminst. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand van de Maas de komende dagen flink gaat dalen, omdat de afvoer in Belgische en Franse rivieren zakt. Ook de hoge waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel gaat de komende twee dagen dalen. Maar dat komt voor de Galactica allemaal net te laat, want naar verwachting is het schip dan al in Dordrecht.