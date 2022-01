Terug naar Metro in 2007: ‘Online shoppen, dat is niet meer zo eng’

Online shoppen? Dat was een partijtje eng… Maar in 2007 niet meer. „Nederlanders zijn het afgelopen half jaar fors meer gaan shoppen via internet”, schreef Metro toen.

Wat verscheen er vijftien jaar geleden allemaal in het nieuws? Is er veel veranderd? Héél veel? Of valt het misschien wel mee. Metro in 2007 is een nieuwe rubriek met nieuws en verhalen van toen. Die destijds… op papier verschenen in de Metro-kranten op stations in het hele land. Aan het woord komt telkens de verslaggever van toen. Maar vooral de hoofdrolspeler uit het artikel of een deskundige anno 2022 op dat gebied.

Het nieuws over online shoppen van 15 jaar geleden

Nederlanders vonden online shoppen dus niet zo eng meer, schreef Metro in het jaar dat wel telkens behandelen. Dat resulteerde in een online winkelen-omzet van ruim 1,6 miljard euro in het eerste half jaar van 2007. Een bedrag waar nu om wordt gelachen, want een kwartaalbedrag is inmiddels al vier tot vijf keer hoger. Wat de ‘computer-shopper’ vooral vertrouwen gaf? Het feit dat betalen via iDeal meer betrouwbaar bleek dan eerder werd gedacht.

De verslaggever: ‘Niet m’n allerbeste kop’

De Metro-verslaggever van toen, was John van Schagen. Inmiddels is hij programmamaker bij BNR Nieuwsradio. Weet de man met de pen van vijftien jaar geleden nog dat hij dit artikel maakte, of kan hij het zich op z’n minst voor stellen? „Poeh, we zijn inmiddels ruim veertien jaar en honderden artikelen verder hè. Dus om in de woorden van Mark Rutte te spreken: ik heb er geen actieve herinnering aan. Wel past het in de tijdsgeest van toen, waarin onze jonge lezersgroep het online shoppen echt aan het ontdekken was.”

Hoe kijkt Van Schagen nu naar het nieuws van Metro in 2007? „De onderzoeker twijfelt of de stijging zo hard blijft gaan. Nou, inmiddels weten we wel beter natuurlijk. En die chocoladekop? Laten we zeggen dat die niet de allerbeste was die uit ooit mijn pen kwam rollen.”

De deskundige op het gebied van online shoppen

De man die in 2007 als deskundige werd opgevoerd, was Frank Sibbel van Blauw Research. Hij onderzocht met zijn bedrijf samen met Thuiswinkel.org het online shoppen. Inmiddels heeft hij een eigen onderneming in big data en patroonherkenning in bestaande data, Sherlock Machine Learning.

„Wat een leuk idee om terug te blikken naar vijftien jaar geleden”, reageert Sibbel. „Het moet een jaar of twintig terug zijn dat ik met Thuiswinkel.org de online shopping-monitor opzette. Dit precieze artikel kan ik me niet meer herinneren, wel dat we in die thuis veel pers over het onderwerp hebben gehad. We deden twee keer per jaar onderzoek naar de markt. Zeker in de begintijd bleek het elke keer nieuwswaardig. Maar leuk om mezelf op zo’n voorpagina van Metro terug te zien.”

‘Online shoppen was toen nog best bijzonder’

Hoe kijkt Frank Sibbel anno 2022 naar dit nieuws van 2007? „Het blijkt dat online shoppen toen best nog bijzonder was. Een nieuw kanaal in ontwikkeling met veel hobbels en drempels die genomen moesten worden als het gaat om vertrouwen en betalen. Anno 2022 is het geen apart kanaal maar, maar zie je dat het volledig geïntegreerd is in de koopbeleving van consumenten. De nieuwswaardigheid van enorme groei en meer bestellingen is inmiddels wel een beetje verdwenen, het is gemeengoed geworden. Vijftien jaar later hebben we andere dingen waar we ons zorgen om maken. Denk aan het milieu-effect dat online shoppen nu heeft. Hoeveel uitstoot hebben de busjes met pakketjes die alsmaar door de straten denderen? En hoe zit het met de enorme hoeveelheden karton? Etcetera.”

Betalen met iDeal bleek betrouwbaar

Wat in het artikel opvalt is de rol van iDeal. Driekwart van de Nederlanders ervaart het online betalen na eerdere argwaan inmiddels als veilig. Daarmee was een grote drempel voor online shoppen voor veel mensen verdwenen. Sibbel: „Dat was een enorme driver. Eerder vond men dat nogal spannend, ging zo’n betaling wel helemaal goed? Een groter vertrouwen in online bankieren zorgde in een enorme piek in de groei van winkelen via internet. Eerlijk gezegd ging het daarvoor ook best vaak mis. Dat mensen op een duistere website iets bestelden en het niet geleverd kregen. Terwijl hacken nog helemaal niet bestond. Met genoemde brancheorganisatie Thuiswinkel en door keurmerken en klachtencommissies is online shoppen totaal geprofessionaliseerd.”

Grote namen dachten ‘Ach, dat online shoppen…’

Frank Sibbel wijst erop dat veel belangrijke retailers in die tijd rond 2007 nog dachten: ‘Ach, het zal met dat online shoppen zo’n vaart niet lopen.’ De data-specialist: „Ze waren er niet klaar voor, denk aan Free Record Shop. De grote muziekzaak geloofde niet in het hele online kanaal, zowel online shoppen maar ook downloaden van muziek. Mensen willen in de winkel hun spulletjes zelf zien, was daar de gedachte. Dat is natuurlijk compleet misgegaan. Zo erg dat Free Record Shop niet meer bestaat. Met de kennis van nu is de onderschatting misschien wel te verklaren. Het ging daarbij om grote namen, vergis je niet. Bol.com was vijftien jaar geleden al bezig. Maar de Bijenkorf, Albert Heijn, grote boekenzaken en andere partijen? Ze vonden online shoppen leuk hoor, maar nog veel leuker was het als mensen naar de winkel kwamen. Je kunt het je nu niet meer voorstellen.”