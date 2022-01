Waarom men zich op Twitter druk maakt om ‘kopje koffie bij de Hema’: ‘Vanwaar die woede ineens?’

De Hema is online vandaag het gesprek van de dag. Waarom? Een interview met een Limburgse mevrouw lijkt de aanleiding. Zij sprak uit dat ze tijdens de lockdowns voornamelijk de koffie bij de Hema had gemist. En daar vond Twitter wat van.

Dat men op Twitter elkaar graag in de haren vliegt, is niks nieuws. Maar een discussie over een koffie bij de Hema vliegt helemaal alle kanten op. Het lijkt erop dat een interview met het AD meer losmaakt dan verwacht. Gudrun van Steenbergen uit Maastricht sprak tegen de krant uit blij te zijn met de versoepelingen. Zij miste vooral haar „kopje koffie bij de Hema”, dat haar het gevoel geeft dat ze er even uit is geweest en maar „2 euro kost”.



En dan sta je in het @ADnl

Omdat je je zo verheugd op een kopje koffie bij de @HEMAhttps://t.co/xZNaxVaBVP — Gudrun (@gudrun250867) January 26, 2022

Twitter gaat los op kopje koffie van de Hema

Maar wat Van Steenbergen waarschijnlijk niet had verwacht, was dat haar Hema-koffie een aanleiding was voor twitteraars om fel te discussiëren. En daar lijken twee kampen gevormd. De één lacht of spot met feit dat iemand kan uitkijken naar een kopje koffie van de Hema, terwijl restaurants en cafés na gisteren weer de deuren openen. Een tweet van journalist Lammert de Bruin maakt het één en ander los. Waar onder meer cabaretière Claudia de Breij op reageerde.



Ik lach niet om de Hema, maar om het citaat over heteroseksualiteit van Reve. Er had ook Bijenkorf kunnen staan wat mij betreft, of de Porsche-dealer. Ik zag vooral Reve kijken naar ingedutte heterostellen, los van hun inkomen. Haha alsof dat beter is om uit te lachen pardon — Claudia de Breij (@claudiadebreij) January 26, 2022

Betaalbare koffie

Sommige twitteraars kaarten daarna aan dat een luxe etentje of kroegbezoek niet voor iedere Nederlander is weggelegd. En het waarschijnlijk de „frappufruppie latte met havermelk”-drinkende rijkelui zijn die deze dame bespotten. Een koffie bij de Hema halen is volgens hen wel degelijk iets om naar uit te kijken.



Als je zo hard moet lachen omdat er iemand blij is dat ze weer koffie kan drinken bij de hema, terwijl je zelf elke dag €467,- betaalt voor een frappufruppie latte met havermelk, is the joke toch wel een beetje on you. — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) January 26, 2022



Dat stoort mij. Er is namelijk helemaal niks mis met een koffie en een taartje @HEMA. Oòk niet als je je diners bij sterrententen kunt veroorloven, of businessclass kunt vliegen. Het is prima. Net als voor velen het Euro ontbijt @IKEANederland of dineren bij Van der Valk.Waar 2/3 — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) January 26, 2022



Niet elke Nederlander kan zich veroorloven om te skiën of all inclusive ergens in een resort de bloemetjes buiten te zetten. Voor deze groep is er dan de Hema waar ze betaalbaar een kop koffie kunnen drinken en de dagelijkse beslommering even los kunnen laten. Dus geen hoon! — Piet (@PietVrijdenker) January 26, 2022

Overigens nemen daarna heel wat mensen het op voor de Hema en hun liefde voor de Hollandse winkel, en de koffie.



En waar komt die woede naar #HEMA ineens vandaan? Meest onschuldige kindje van de klas, samen met de Wibra en Zeeman op het voorste bankje. — Ronald den Hartog (@HartogRonald) January 26, 2022



Zolang ze geen havermoutcappucino schenken voor 9 euro blijft de HEMA een prima tent. — Mark Muller (@markmuller75) January 26, 2022



Precies! Lang leve de koffiecorner van de Hema. https://t.co/pkf6tKvhe3 — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) January 26, 2022

Reacties op Twitter

Tot slot begrijpen sommige twitteraars niet waarom men zich druk maakt om de koffie van de Hema. Maar… dan kunnen ze het natuurlijk niet laten om ook daar nog even over te twitteren.



Maken we ons nu druk om grapjes over uitkijken naar koffie drinken bij de Hema? Rusland staat op het punt Oekraïne binnen te vallen. — Dennis Knetemann (@kekness) January 26, 2022



Heb ik iets gemist dat HEMA trending is…..of heeft de bekende worst Covid opgelopen? #hema — Dani (@Dani25444372) January 26, 2022



Ah ik zie dat dezelfde mensen die al maanden jammeren omdat ze even niet naar de kroeg konden nu een mevrouw belachelijk maken omdat ze de Hema heeft gemist pic.twitter.com/m9Qkv1LwLl — Dirk-Jan Drost (@DirkJanDrost) January 26, 2022



