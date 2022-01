Hongkong huivert om Nederlandse hamsters met corona: 2000 diertjes geruimd

Uit vrees voor corona laat Hongkong knaagdieren afmaken omdat hamsters uit Nederland positief zijn getest. In totaal moeten zo’n 2000 huisdiertjes worden geruimd. De stad waarschuwt baasjes hun dieren niet te kussen. Kortom, Hongkong huivert.

Het bevel van de autoriteiten volgt op een coronabesmetting bij de eigenaresse van een dierenwinkel in de Chinese metropool. Die besmetting leidde tot infecties van andere personen. Ook de hamsters in de winkel bleken positief. Ze waren volgens Chinese media uit Nederland geïmporteerd. Inmiddels is aan winkels en houders van hamsters gevraagd hun dieren te laten inslapen.

Bezoekers winkel met hamsters in quarantaine

Het gaat om alle hamsters die na 22 december zijn gekocht. Uit voorzorg moeten ook andere kleine knaagdieren in dierenwinkels worden gedood. Alle getroffen dieren worden getest op het coronavirus. Als de test positief is, moeten de eigenaar in quarantaine, net als de bezoekers van de betreffende winkel. Dat is inmiddels bij 150 mensen het geval.



Na post uit Canada als mogelijke bron voor omikroninfectie in Beijing, is dit volgens autoriteiten mogelijke bron vr deltauitbraak in Hongkong: hamsters uit Nederland. (Waarbij ik me afvraag: waarom haal je je hamsters uit NL?) https://t.co/wqFhV7v91b — leen vervaeke (@leenvervaeke) January 18, 2022

Twijfel aan rol dieren en besmetting van mensen

De autoriteiten erkennen dat er tot nu toe geen bewijs is dat huisdieren corona op mensen hebben overgedragen, maar ze willen voorzichtig zijn. Volgens wetenschappers is er geen bewijs dat dieren een belangrijke rol spelen bij de besmetting van mensen.

Vorig jaar waren er in Hong Kong nauwelijks coronagevallen door de strenge inreisregels. Onlangs zijn er echter infecties met de omikronvariant vastgesteld.

Denemarken liet in 2020 miljoenen nertsen afmaken om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen.

Reacties op de Hollandse hamsters in Hong Kong

De beslissing om – en ook de aanwezigheid van – de Nederlandse hamsters te ruimen, levert vragen en grappige tweets op. „Lekker knuffelen met je huisdier is niet zo’n goed idee. Vooralsnog heeft dit nieuws geen invloed op de openingstijden van sekswerkers in Nederland of de beschikbaarheid van xHamster op internet”, meldt Roy op Twitter.

„Nederlandse hamster brengt Deltavariant naar Hongkong. Goed zo, stuur nog meer hamsters naar China toe, krijgen ze een koekje van eigen ontworpen deeg terug?”, meldt een ander. Nog een twitteraar: „We staan er mooi op in Hong Kong. Wel apart dat wij kennelijk hamsters exporteren.”

„Waarom worden hamsters (lief ja, maar volkomen ongeschikt als huisdier) vanuit Nederland geëxporteerd naar de andere kant van de wereld?”, vraagt iemand. En Sjoerd: „Nederland, stop toch eens met het opsturen van covid-hamsters naar Hongkong.” En Manuela ten slotte: „Het allereerste in mijn hoofd……wat doen Nederlandse hamsters in Hongkong? #coronavirus #Hamsters.”

Overigens komt er wel vaker bijzonder coronanieuws in combinatie met dieren langs. Vorig jaar kondigde Rusland nog het eerste coronavaccin voor dieren aan.