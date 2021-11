SBS6-presentator reageert op kijkersmail over ‘bobbel in broek’: ‘Er zit daar inderdaad iets’

De redactie van Hart van Nederland kreeg deze week een wel hele opmerkelijke kijkersmail in hun inbox. Volgens een vrouw -naar eigen zeggen op leeftijd – is de bobbel in de broek van presentator Maarten Steendam té nadrukkelijk aanwezig. Dat leidt volgens haar af van de nieuwsberichten.

SBS6 zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de kledingkeuze van de presentator, aldus de kritische kijker. „Hij zou allang hierin bijgestuurd moeten worden als er beter op hem en zijn voorkomen gelet wordt door de cameraman en ander personeel bij Hart van Nederland.”

Maarten Steendam ‘leidt kijker af’

De opmerkelijke mail levert een hoop hilariteit op bij de makers van Hart van Nederland. Ook Steendam, die de mail en zijn reactie op Twitter deelde, kan er om lachen. Wel heeft de SBS6-presentator zijn best gedaan om een serieus antwoord terug te sturen naar de kijker in kwestie.



Je geslacht leidt me af! Nu al mijn favo kijkersmail ever pic.twitter.com/8Z6FalYy4q — Maarten Steendam (@MaartenSteendam) November 18, 2021

„Ik heb de aflevering teruggekeken om te zien waar ze het over heeft”, vertelt Steendam aan Metro. „En daar zit inderdaad wel iets wat er bij vrouwen niet zit. Maar ja, kleding kan weleens minder goed vallen. Of soms verplaatst het, als we bijvoorbeeld een stukje lopen in de studio, of als ik voorover hang. Bovendien zit het ene kledingstuk nou eenmaal beter dan het ander.”

Kritische SBS6-kijkers

Volgens de SBS6–presentator krijgt de redactie van Hart van Nederland regelmatig mails van kritische kijkers. „Soms wordt er geklaagd over een accent. We hebben ook wel eens een mail gekregen over een presentator die een pen in zijn hand hield tijdens de uitzending. Maar meestal gaat het over de kledingdracht of het haar van degene in beeld. Je kunt het nou eenmaal niet iedereen naar de zin maken.”

Het stylingteam, dat alle outfits verzamelt, in samenspraak met de presentatoren, kon ook wel lachen om deze opmerkelijke mail. Toch verklapt Steendam in zijn mail naar de kijker dat hij geen langere jasjes zal gaan dragen, ondanks het verzoek van de dame. Of hij al weet wat hij vanavond aan gaat trekken tijdens de uitzending? „Nee nog geen idee. Maar ik ga er wel extra op letten.”