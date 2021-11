Geen zin om een kerstboom te kopen? Hier mag je er zelf eentje gratis omzagen

Nu Sinterklaasavond snel nadert, zullen de gedachten ook al richting de onvermijdelijke kerstboom gaan (gezellig!). Maar wie er geen trek in heeft om daarvoor de portemonnee te trekken, kan toch een pracht van een boompje ophalen. Je moet er alleen wel wat voor doen: zagen.

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe kunnen bezoekers op 11, 12, 18 en 19 december weer hun eigen kerstboom omzagen. Dat is overigens niet nieuw in dit mooie stukje Gelderland, want het gebeurde al vaker. Maar mocht je er nog nooit van hebben gehoord, dit is je kans.

Kerstboom zagen volgens coronaregels

De grove den mag gratis mee naar huis deze keer. Het kerstbomen zagen is wel aan coronaregels gebonden. Zo moeten liefhebbers uit hygiënisch oogpunt hun eigen zaag meebrengen, aldus de parkdirectie. En nee, je kunt niet zomaar lukraak aan de gang. Leden van ‘de dennenscheerders’ van stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe staan voor assistentie klaar.

De kans om op de Veluwe je eigen kerstboom om te zagen, gebeurde zoals gemeld al eerder. Op Twitter verscheen bijvoorbeeld elf (!) jaar geleden al een tweet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#kerstboom hoge Veluwe ik kom er aan — Ribbootwinkel (@Ribbootwinkel) December 6, 2010

Waarom die gratis kerstboom? Er zijn er te veel

Op de unieke stuifzandgebieden van De Hoge Veluwe groeien veel grove dennen. Deze dennen groeien onder invloed van stikstofneerslag veel sneller dan andere begroeiing van het stuifzand. Als de dennen niet jaarlijks uitgedund worden, groeit het stuifzand binnen korte tijd helemaal dicht en is het unieke landschap verdwenen. De directie van De Hoge Veluwe is er dus bij gebaat om bezoekers een kerstboom te laten omzagen. De ‘kerstboomweekenden’ trekken doorgaans heel veel belangstelling.

Het is dit jaar nodig om vooraf een tijdslot te reserveren. Bij en in het park staan verkeersregelaars die alleen auto’s doorlaten die binnen hun eigen tijdslot arriveren. Bordjes verwijzen naar een zaaglocatie. Daar staan medewerkers van het park klaar om te helpen. Een bezoek aan de locatie mag maximaal twee uur duren. Er mag één boom per persoon meegenomen worden.

Boswachter Henk heeft er al zin in

Op de website van stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft boswachter Henk Ruseler een enthousiaste blog over het zagen van een kerstboom geschreven. „Kerst zonder boom is voor mij ondenkbaar en ik denk dat dit voor de meesten van u geldt. Een kunstboom of een gekweekte spar met of zonder kluit, ze zijn er in vele soorten en maten, allemaal krijgen ze een prominente plaats in huis en worden van onder tot boven verlicht en met trendy versierselen behangen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op de Hoge Veluwe mag je vandaag een dennetje omzagen als kerstboom pic.twitter.com/Sl1422ANLo — Matthijs Holtrop 🎙🎥🎧📡🗣💨 (@MHoltrop) December 7, 2019

Over de reden van de actie ‘zaag een kerstboom om’, schrijft Henk: „Op De Hoge Veluwe gaat het zo goed met de grove den dat hij met zijn natuurlijke verjonging het kwetsbare open terrein dreigt te overgroeien. Heidevelden en stuifzanden zijn niet enkel een welkome afwisseling in het landschap. In ons land schaars geworden, zijn ze bovendien voor specifieke, vaak zeldzame planten en dieren, een laatste wijkplaats. De natuur aan zijn lot overlaten, betekent dat deze Europees beschermde landschappen binnen afzienbare tijd tot dennenbossen zullen transformeren.”

En over de genoemde grove den? Henk: „Dat is mijn favoriet.”

Waar wij in ons land te veel kerstbomen hebben, daar vreest met in Amerika voor een tekort. Dit schreef Metro er gisteren over.