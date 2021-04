Levensgevaarlijk: bejaard stel neemt granaat die op scherp staat mee naar huis

Twee nietsvermoedende wandelaars uit Enschede hebben gisteren een granaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar huis. Een levensgevaarlijke actie, want de politie meldde gistermiddag dat het projectiel mogelijk kon ontploffen bij trillingen.

Iemand anders had de granaat op een bankje in het Overijsselse drop De Lutte gelegd en daarna vanuit huis de politie gewaarschuwd. Intussen zag een bejaard stel de granaat op het bankje liggen en besloot het mee naar huis te nemen. Een levensgevaarlijke beslissing, zo blijkt achteraf. Het projectiel stond namelijk op scherp en de politie was er al sinds gisterochtend naar op zoek.



WAAR is deze 'SCHERPE' granaat gebleven? Lag vanmiddag om 15.45 uur nog aan de Duivendalweg in De Lutte bij een bankje. Roestbruin, 40 cm lang bij 12,5 cm doorsnede. Bij aantreffen BEL 112 en verplaats het niet! #levensgevaarlijk #geschutmunitie ^cw pic.twitter.com/imTGUCt5BB — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) April 16, 2021

Granaat uit de Tweede Wereldoorlog

Een specialist van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wist aan de hand van een foto vast te stellen dat het om granaat uit de Tweede Wereldoorlog ging, die werd gebruikt door het Franse leger. Mogelijk maakten de Duitsers de granaat buit en gebruikten het voor luchtafweer in Twente. Bij ontploffing zouden er scherven tot wel 70 meter verderop kunnen belanden, waarschuwde de politie gisteren.

Omdat de granaat op scherp stond, werd er een dringende oproep gedaan om het projectiel in te leveren. Toen de twee nietsvermoedende wandelaars op Radio Oost hoorden van de oproep, belden ze geschrokken de politie, zo meldt RTV Oost. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat opgehaald en onschadelijk gemaakt.

Magneetvisser vindt tweede granaat

Vandaag werd er ook een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een 15-jarige jongen vond het projectiel, dat op scherp staat, toen hij aan het magneetvissen was in Enschede.

Toen de jongen de granaat opviste, nam hij meteen contact op met de politie. Die schakelde de EOD in, waarna het projectiel naar een veilige plek werd gebracht om te vernietigen. De magneet van de jongen zat nog vast aan de granaat. Of hij die terugkrijgt, hangt volgens de politie van de EOD af.