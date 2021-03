Zandstorm kleurt Peking geel en leidt tot totale chaos én opvallende meme

Wij hadden vorige maand het Saharastof, waardoor de lucht rood kleurde en in sommige delen van het land auto’s wat vaker naar de wasstraat reden. In Peking kleurt nu zo’n beetje alles geel, door een heftige zandstorm die woedt. Het leidt tot chaos, maar ook tot mooie superhelden-memes.

Chinese social media having a bit of fun with today’s #sandstorm in #Beijing pic.twitter.com/g9RRhZCNeL

Het is maar goed dat iedereen er toch al een mondmasker bij zich draagt, want lekker fris ademhalen zit er even niet in. De lucht in de Chinese hoofdstad Peking kleurt vandaag geel door de zwaarste zandstorm in tien jaar. Inwoners van de metropool gebruiken behalve mondkapjes ook veiligheidsbrillen om zich te beschermen tegen het rondvliegende zand.

De lokale autoriteiten gaven scholen opdracht om sportactiviteiten in de buitenlucht op te schorten. Mensen met longaandoeningen kregen het advies binnen te blijven en sommige snelwegen zijn gedeeltelijk afgesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd.

The sandstorm in Beijing can be traced inland for thousands of kilometres.

This is the view from space via @NASA worldview. pic.twitter.com/pmShhLAFx3

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 15, 2021