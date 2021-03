Vrouw vindt compleet appartement achter badkamerspiegel

Nu je met een ton net een garage kan kopen is het vinden van een appartement zeer welkom. De 26-jarige Samantha Hartsoe hád al woonruimte, maar deed een opvallende ontdekking in haar woning.

Hartsoe, die in New York woont en een appartement deelt met twee anderen, kwam net terug van een tripje en vond haar badkamer wel heel koud aanvoelen. „Het is eigenlijk altijd koud in de badkamer”, zegt ze in de TikTok-video, waarmee haar verhaal viral ging. „Ik liep mijn badkamer in en dit keer voelde ik letterlijk koude lucht op me blazen.” Ze laat vervolgens haar haren zien, die zachtjes meedeinen op het briesje. In eerste instantie vermoedt Hartsoe dat het tocht is, dat via de muur de badkamer inkomt, maar nadat ze dat afgetapet heeft blijft het koud.

Andere kant van de muur

Ze staat voor een raadsel „Het was heel raar, want ik heb daar geen roosters die koude lucht naar binnen kunnen blazen”, vertelt ze aan het lokale Curbed. „Ik begon te voelen en de koude lucht bleek van de spiegel af te komen. Ik realiseerde me dat de spiegel niet vastzat aan de muur, wat best wel raar is. Hij hangt… en beweegt!”

Hartsoe licht haar huisgenoten in en besluit de spiegel van de muur af te tillen. „Volgens mij zijn het alleen maar draden?”, zegt een huisgenoot. “Nee, nee, nee. Het is een appartement”, klinkt het vervolgens. Het kleine gat in de muur achter de spiegel leidt naar een kamer, mét een verderlopende gang. „Ik moet het onderzoeken”, besluit Hartsoe. „Ik móet weten wat er aan de andere kant van de muur zit.” Gewapend met mondmasker, zaklamp en hamer wurmt ze zich door het gat heen. „Toen ik eenmaal aan de andere kant stond, realiseerde ik me dat het te hoog was om weer terug te komen. Ik móest wel verder.”