Wanten Bernie Sanders halen 1,8 miljoen dollar op voor goed doel

De wanten die senator Bernie Sanders aanhad tijdens de inauguratie van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris hebben een hoop geld opgeleverd. De op een lapjeskat lijkende wanten gingen viral in een meme van Sanders en er werd zelfs merchandise gemaakt die op de meme gebaseerd was. De merchandise die Sanders op zijn site plaatste, heeft inmiddels 1,8 miljoen dollar opgeleverd, zo meldt CBS News.

De foto van Bernie Sanders zittend op een stoeltje met zijn dikke parka en handgemaakte wanten aan, ging het internet over. Fans gebruikten de foto massaal om Sanders te fotoshoppen in filmposters en series. De merchandise met de foto genaamd „Chairman Sanders” werd donderdag voor het eerst op de website van Sanders geplaatst. Inmiddels is de merchandise uitverkocht. Het eerst item was binnen een halfuur uitverkocht en vlak daarna was ook de extra beschikbaar gemaakte lading uitverkocht.

Goede doelen

„Jane en ik waren verbaasd over de creativiteit die mensen de afgelopen week hebben laten zien. Tegelijkertijd zijn we blij dat we mijn internet fame kunnen gebruiken om Vermonters (inwoners van Vermont red.) te helpen”, stelt Sanders. De verkoop van merchandise leverde in totaal zo’n 1,8 miljoen dollar op. Dit bedrag zal Sanders doneren aan verschillende goede doelen in Vermont.

Ondanks het enorme bedrag dat is opgehaald, laat Sanders het er echter niet bij zitten. „Zelfs dit bedrag is geen vervanging voor actie door het Congres. Ik zal er alles aan doen in Washington om ervoor te zorgen dat de mensen in Vermont en in de rest van het land de hulp krijgen die ze nodig hebben.” Sanders verwijst daarmee vooral naar de coronacrisis die het Amerikaanse volk hard getroffen heeft. Hij noemt het zelfs „de ergste crisis die Amerika sinds de grote depressie heeft meegemaakt”.

Handgemaakte wanten van gerecycled materiaal

De inmiddels wereldberoemde wanten van Sanders waren handgemaakt door Jen Ellis, een lerares uit Vermont. Zij heeft ze gemaakt van gerecycled materiaal en gaf Sanders een paar cadeau.

„Toen Sanders ze aan had tijdens de inauguratie werd ik gewoon weggeblazen”, vertelt Ellis. „Mensen dragen normaal gesproken items van wereldberoemde modeontwerpers naar de inauguratie. En daar was Bernie dan met de wanten die ik in mijn knutselkamer met de naaimachine, die ik van mijn moeder heb gekregen, gemaakt heb.”

