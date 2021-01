Thaise koning toont z’n bijvrouw steeds vaker, koningshuisfans teleurgesteld

Die Thaise koning is me er eentje. Met zijn voorkeur voor z’n bijvrouw, die hij eind augustus uit de gevangenis haalde, brengt hij zijn trouwe volgers danig in verwarring.

De Thaise koning met de naam die klinkt als een Finse frituursnack en die hij hopelijk niet te vaak hoeft te spellen, Vajiralongkorn, brengt zijn trouwe aanhangers in verwarring door afwisselend in het openbaar te verschijnen met zijn vrouw koningin Suthida en zijn bijvrouw Sineenat.

Geliefde koningin en bijvrouw

Het leidt tot veel negatieve commentaren op sociale media en volgens volgers van het koningshuis tot verminderd respect voor de koning, want Suthida, die wel wat wegheeft van een zeer koninklijke stewardess, is geliefd in Thailand.



Koningshuisfans verward

„Waarom moeten we nog om hem geven wanneer hij niet luistert naar zijn loyale volgers en niks om ons geeft?”, was één zo’n opmerking. „Ik kan het niet langer verdragen. Ik ben vol van trouw, maar als hij doorgaat om degene die geen respect verdient mee te nemen, dan stop ik met mijn steun”, was een andere. „Heel slecht, waardeloos en heel ongepast”, schreef een derde aanhanger van het koningshuis.

‘Veelwijverij’

Pijnpunt is de positie van bijvrouw Sineenat, door de koning eind augustus weer uit de gevangenis geplukt en in ere hersteld, en die van koningin Suthida. De ‘noble consort’ deelt daarbij in de onvrede en boosheid over de veelwijverij van de reeds vier keer getrouwde koning. Ruim een eeuw geleden was het heel gewoon dat Thaise koningen een hele stoet echtgenotes en concubines hadden, maar aan dat gebruik was een einde gekomen totdat Vajiralongkorn er in 2019 tot ontsteltenis van veel Thai weer mee begon. Sineenat is de eerste officiële minnares in 100 jaar.



Taboe bijvrouw

Kritiek op koning en monarchie was echter taboe en zo lang Sineenat op de achtergrond bleef, kon ze door monarchisten worden genegeerd. Bovendien verdween ze snel na haar introductie in de gevangenis, nog voordat het land kennis met haar had kunnen maken. Sinds haar eerherstel afgelopen zomer is het echter snel gegaan en de laatste weken heeft Vajiralongkorn haar juist op de voorgrond geplaatst. Het tweetal heeft zelfs een getekende ‘royal card’ uitgestuurd. En dat doe je natuurlijk niet met zomaar een scharreltje.



Het veronderstelt volgens kritische volgers van het koningshuis dat er een competitie gaande is tussen beide vrouwen, waarbij ‘de andere vrouw’ Sineenat op dit moment aan de winnende hand lijkt.

Maar veel monarchisten scharen zich achter Suthida, met wie Vajiralongkorn in mei 2019 plotseling trouwde. Het gedrag van de koning, die tussen alle vrouwen door ook nog tijd heeft voor bezoekjes aan kinderziekenhuizen, zet hen voor de moeilijke keuze of ze hem nog wel kunnen steunen. „Ik heb er een slecht gevoel over. Ik ben echt teleurgesteld”, schreef een aanhanger op sociale media.



